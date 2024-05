Fico Gutiérrez reveló que en 2024 han reportado 41 extranjeros por infringir la ley en Medellín

La reciente expulsión del australiano Charlie Hardy por parte de Migración Colombia desde la ciudad de Santa Marta por la presunta violación de normas restrictivas relacionadas con la explotación sexual en Medellín, volvieron a poner en discusión las conductas qué extranjeros deberían tener cuando visitan el país.

Y es que según reveló el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, ya son 41 los extranjeros reportados por infringir la ley en la ciudad, en diferentes conductas. El mandatario recalcó que debe continuar el control por parte de las autoridades sobre el comportamiento de esta población para seguir trabajando por un turismo que agregue valor.

"En muchos de estos casos también son alteraciones, por ejemplo, al orden público, alteración a las normas de convivencia, ciudadanos que creen que pueden llegar entonces a la ciudad a hacer lo que quieran y entonces los vecinos no pueden dormir, la gente no puede estar tranquila, pues no, pues hay que poner orden de alguna forma", expresó el mandatario.

Acerca de estas conductas el caso más reciente lo protagonizó el boliviano de 42 años identificado como Yeison Félix Olaguvel por unidades de la Policía de la estación de Laureles tras encontrarlo con una adolescente de 17 años con quien habría tenido relaciones sexuales.

Este extranjero le habría ofrecido dinero la adolescente para estar con él y posteriormente no le pagó, la encerró en la residencia donde se encontraban y desde allí la víctima llamó a la familia pidiendo ayuda.

Ciudadano australiano, expulsado del país por presunta explotación sexual de menores

El pasado jueves, 16 de mayo, en la ciudad de Santa Marta, Migración Colombia se percató sobre una orden en contra Charlie Hardy, ciudadano de origen australiano, que fue emitida por la Alcaldía de Medellín, ante una posible violación de las normas de restricción relacionadas con explotación sexual.

“Antes de su expulsión, se llevó a cabo una inspección de la maleta de viaje del ciudadano, donde se encontraron sustancias psicoactivas que fueron eliminadas conforme a la normativa vigente”, señaló Migración Colombia en un comunicado.

Este caso se suma a las más de 90 capturas de ciudadanos extranjeros en la ciudad de Medellín por delitos relacionados con explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Entre los capturados se encuentran ciudadanos de Estados Unidos, España, Francia, China y Venezuela, todo esto en el marco de la intervención en el Parque Lleras.

Las medidas de prevención ante este delito por extranjeros en la capital de Antioquia, se incrementaron luego del caso del ciudadano estadounidense Timothy Alan Livingston, quien fue captado por las cámaras del Hotel Gotham intentando ingresar a menores de edad a su habitación, caso que provocó la polémica a nivel nacional e internacional luego que Livingston lograra escapar del país.

Como una de las medidas, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el embajador de los EE. UU. en Colombia, Francisco Palmieri, se comprometieron a la cero tolerancia al delito de explotación sexual de menores, esa alianza, desde el pasado 11 de abril, ha permitido reforzar la lucha en contra de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.