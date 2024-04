Alcaldía de Medellín pide a Migración impedir que ciudadano chino hallado con menor salga del país

La Alcaldía de Medellín pidió a Migración Colombia que esté pendiente del estado de Zhan Liu, el hombre señalado de explotar sexualmente a una menor de edad en el barrioEl Poblado de Medellín, para evitar que salga del país como lo hizo Livingston.

Y es que la noticia de la libertad del ciudadano chino cayó mal entre los habitantes de la capital de Antioquia, ya que les recordó el caso de Timothy Alan Livingston.

Ante los antecedentes que han causado investigaciones por parte de entes de control, las autoridades en Medellín confirman que Liu fue dejado en libertad pero que sigue en el proceso investigativo.

"Yo no quiero que esos depravados sigan viniendo a la ciudad, y el mensaje es muy claro también, y créame que inclusive ese proceso continúa, no significa que porque no haya tenido medida de aseguramiento que le haya dictado la justicia, es que entonces no hay nada, el proceso sigue", informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Publicidad

Recordemos que juez de control de garantías le otorgó la libertad luego de que su defensa jurídica indicara que la menor de edad engañó al extranjero. A ello, se sumó que el extranjero argumentó que no entendía español, lo que representa una dificultad para legalizar la captura. Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, lamentó la serie de garantías que tienen los capturados.

"No puede ser que haya exceso de garantías frente a estos depravados y que puedan hacer de las suyas y eventualmente queden cómodos burlándose de la justicia. ¿Cómo es posible que cuando llegamos a la casa donde está este ciudadano chino, el policía le habla, el ciudadano chino le responde y cuando ya se va a proceder con la captura se hace el que no sabe español? Y eso entonces termina siendo un problema", detalló Villa.

Publicidad

Sobre las dos mujeres vinculadas en el proceso se conoce que la menor de edad fue llevada ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiarpara que se le restablezcan sus derechos, mientras que otra mayor de edad, y que sería la proxeneta, no fue capturada, pero indican las autoridades que tampoco ha escapado y que sigue pendiente a que la justicia la requiera.