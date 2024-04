¡Insólito! Ciudadano chino hallado con niña de 14 años en El Poblado quedó libre

Indignación ha generado en Medellín que, luego de 22 días de que laPolicía dejara en libertad a Timothy Alan Livinstontras ser encontrado con dos menores de 12 y 13 años en unhotel de El Poblado, la historia vuelva y se repita.

Esta vez, quedó en libertadZhan Liu, un ciudadano chino de 42 años, que fue capturado en un apartamento de una unidad residencial en la calle 2 Sur, cuando se encontraba con una menor de 14 años y otra mujer mayor de edad, quien es señalada por las autoridades, de ser la supuesta proxeneta de la niña.

Un juez de control de garantías le otorgó la libertad luego de que su defensa jurídica indicara que la menor de edad engañó al extranjero, diciendo ser mayor de edad e incluso presentando a las autoridades una cédula falsa, lo que marca un precedente judicial en casos de explotación sexual, por lo que no se le pudo imputar el delito de estímulo a la prostitución de menores.

A ello, se sumó que el extranjero argumentara que no entendía español, lo que representa una dificultad para legalizar la captura. Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, lamentó la serie de garantías que tienen los capturados.

"Cómo es posible que cuando llegamos a la casa donde está este ciudadano chino, el policía le habla, el ciudadano chino le responde y cuando ya se va a proceder con la captura, se hace el que no sabe español y eso entonces termina siendo un problema. ¿Cómo es posible que por un documento falso este ciudadano chino se venga a excusar que es que él no sabía?", cuestionó Villa.

La niña de 14 años había sido trasladada al Centro Zonal Floresta del ICBF -Cespa, quien fue aprehendida por uso de documento público falso, también quedó en liberta, mientras que la mujer mayor de edad de 21 años, acusada del delito de inducción a la prostitución, no fue finalmente procesada por las autoridades, aunque seguirá vinculada al proceso.

"Ahí está la noticia criminal y el proceso investigativo sigue, las pruebas se siguen practicando, ojalá tendientes a la orden de captura del extranjero. La menor queda aprendida por el delito de falsedad en documento público, se prioriza la ruta o el código Fucsia para su atención y restablecimiento del derecho, pero sigue vinculada, seguramente en libertad, pero sigue vinculada al proceso como menor", manifestó el secretario.



Todo comenzó, porque fue nuevamente una llamada a la línea de emergencia 123, la que denunció que en un apartamento de la unidad en el barrio Los Naranjos de El Poblado, que sirve de alquiler de estancia corta a través de redes sociales, un extranjero ingresó con una menor de edad.

Hasta el sitio llegó el cuadrante de la Policía Metropolitana, que encontró al chino, al parecer, en la práctica de acto sexual abusivo con la menor natural de la ciudad de Cali, que se identificó con una cédula falsa.

El asiático manifestó que reside en Colombia hace 5 años en compañía de un familiar y que contrató el apartamento por un año, donde según la denuncia que hicieron los vecinos, servía para encuentros sexuales, hechos que investigarán las autoridades.