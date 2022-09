¿Hasta cuándo? Turista brasileño denunció que le cobraron 4 millones por un pollo asado en Cartagena

Un nuevo caso de cobro excesivo a extranjeros en la ciudad de Cartagena se conoció recientemente al hacerse pública una denuncia de un turista brasileño que relató cómo varios vendedores lo estafaron cobrándole más de cuatro millones de pesos por un plato de pollo asado.

Según informaron medios locales, el extranjero, identificado como Caio Lazzaretto Mónaco, de 27 años, sufrió de este abuso en Play Blanca, lugar emblemático de Cartagena, ciudad que era el último destino del hombre después de haber visitado cuatro capitales en el país.

Publicidad

“Tomé una buseta cerca del Castillo San Felipe hasta Pascaballos y, desde allá, tomé un mototaxi hasta el Aviario”, indicó el brasileño, después de decidir recorrer la ciudad costera por sus propios medios y no por medio de un tour.

Tras visitar el Aviario, el joven relató que se dirigió a Playa Blanca donde fue rodeado por seis hombres, quienes lo distrajeron haciéndole chistes y de los cuales acusa a uno de haberle robado su celular, sacándolo de su maleta.

Cuando mi di cuenta, los muchachos en la playa, para que confiara en ellos, dijeron que me ayudarían a recuperar el teléfono, que conocían a todos y sentían mucho que yo estuviera pasado por eso. (...) Me trajeron un plato de pollo con patacones, agua y me ubicaron en una sombrilla sostuvo Lazzaretto

Publicidad

De acuerdo con su testimonio, en un principio los sujetos le dijeron que le iban a cobrar por el plato de pollo 60.000 pesos. Sin embargo, todo empezó a tornarse gris para el brasileño cuando, al momento de pagar, vio que el datáfono estaba manipulado y le estaban cobrando 20 veces el valor acordado.

Lazzaretto se rehusó a pagar el 1.200.000 que le estaban solicitando los estafadores y les pidió que rectificaran el valor. Ante la negativa del hombre, cuatro sujetos lo intimidaron y amenazaron con agredirlo físicamente.

Publicidad

“Me dijeron: ‘Si no pagas, no sales de esta playa. ¿Quieres tener problemas en Cartagena? Es mejor pagar’ (…) Fueron como cinco horas de puro miedo y tensión, y no me dejaban salir del lugar sin hacer el pago, tampoco llamar a la Policía”, relató el turista.

Después de eso, los señalados ladrones buscaron otro datáfono y se lo llevaron. El brasileño aseguró que vio un monto por 120.000 el cual optó por pagar pensando que se iba a librar de ellos.

Pero al llegar a su país, Lazzaretto se percató que en su cuenta bancaria había un cobro por $4.600.000, monto que no sabe él cómo fue cobrado. Finalmente, el denuncio fue expuesto ante la embajada de Brasil, para que se lleve adelante ante las autoridades colombianas.

“Hice el pago tres veces porque dijeron que los dos primeros no habían sido procesados por mala señal. Yo cuestioné, les dije que me gustaría ver el histórico, pero ellos me amenazaron”, sentenció.

Publicidad

Le puede interesar:

Escuche y siga el podcast Diagnóstico Criminal