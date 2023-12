Argentinos denuncian cobro de $7 millones por dos limonadas en Playa Blanca, en la isla de Barú

Una vez más lo que debía ser una plácida tarde de brisa, mar y sol en Playa Blanca (Barú), en la zona insular de Cartagena , se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para dos argentinos de vacaciones en esta ciudad.

Los dos extranjeros denunciaron que fueron víctimas de una presunta estafa al momento de pagar por dos limonadas de mango, cada una por valor de 35 mil pesos, en un establecimiento comercial del balneario.

Aseguran que el total de la cuenta era de 70 mil pesos, sin embargo, a la hora de debitarles en su tarjeta el pago lo hicieron por 7 millones de pesos. Los extranjeros solo se percataron del insólito cobro varias horas después.

“Nosotros contratamos una excursión, una lancha privada a las islas del Rosario, y ya en la parte final el capitán ancla enfrente de Playa Blanca en la isla de Barú para refrescarnos, mi amigo que recién está empezando sus vacaciones pide dos limonadas de mango, yo pregunto cuánto valen y pido la carta, veo los precios y todo bien (…) al momento de pagar, el encargado nos muestra el dispositivo para cobrar por tarjeta con aproximación, mi amigo pago con su reloj, yo vi que decía 70 mil colombianos, hoy mi amigo se despierta y ve que le apareció un debito mayor de siete millones de pesos, evidentemente esta persona le agrego dos ceros, no sé si fue por erros, o si quería estafarnos”, relató en diálogo con BLU Radio uno de los turistas afectados.

Tras percatarse del absurdo cobro, los argentinos decidieron dar a conocer su caso y alertar a las autoridades a la espera de recuperar su dinero.

“Esto nos da un poco de vergüenza por no estar atentos, pero nos sentimos víctimas de una estafa, si es que realmente fue una estafa (…) Ya estamos buscando contactar al responsable de este lugar para ver qué respuesta nos puede dar, si puede cancelar la transacción para que no se le haga efectivo el débito en el banco a mi amigo, o tomar las medidas necesarias con las autoridades”, relataron.

Y aunque esta ha sido una experiencia bastante desagradable para estos dos turistas, afirman que lo hacen público también para que no le pase a más personas: “Yo quería hacer algo porque soy consciente del servicio que en Cartagena al turismo se le brinda, y este no es el servicio que quiero que me brinden, yo en abril voy a volver y no quiero que mis amigos estén a merced de estafadores, si es que fue una estafa”.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre la denuncia de los dos extranjeros.

