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Blu Radio  / Nación  / Alocución del presidente Abelardo De La Espriella en VIVO

Alocución del presidente Abelardo De La Espriella en VIVO

La alocución será transmitida en vivo a partir de las 8:00 p. m., la intervención abordará asuntos relacionados con seguridad, atención a las familias damnificadas por el terremoto y principales avances de la administración.

Abelardo De La Espriella
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

Este domingo 27 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que se dirigirá a los colombianos mediante una alocución, en la que presentará un balance de las acciones desarrolladas durante sus últimos 15 días de gestión.

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La intervención abordará asuntos relacionados con la seguridad, la atención a las familias damnificadas por el terremoto y los principales avances de su administración.

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A través de su cuenta en X, el mandatario confirmó que la alocución será transmitida en vivo a partir de las 8:00 p. m. y señaló que durante el espacio dará a conocer las “decisiones y el rumbo con el que seguirá avanzando sin descanso”.

Alocución del presidente Abelardo De La Espriella en VIVO

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