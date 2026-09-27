Este domingo 27 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que se dirigirá a los colombianos mediante una alocución, en la que presentará un balance de las acciones desarrolladas durante sus últimos 15 días de gestión.

La intervención abordará asuntos relacionados con la seguridad, la atención a las familias damnificadas por el terremoto y los principales avances de su administración.

A través de su cuenta en X, el mandatario confirmó que la alocución será transmitida en vivo a partir de las 8:00 p. m. y señaló que durante el espacio dará a conocer las “decisiones y el rumbo con el que seguirá avanzando sin descanso”.

Alocución del presidente Abelardo De La Espriella en VIVO