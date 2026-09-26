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Fico Gutiérrez tras cita en Barranquilla con el presidente: "Afinia no aguanta más"

El alcalde de Medellín destacó que el Gobierno busca soluciones a corto y largo plazo para la crisis estructural de la empresa. Descartó que Afinia vaya a ser intervenida.

Federico Gutiérrez en Barranquilla
El alcalde de Medellín a la salida de la reunión con el presidente, Abelardo De La Espriella, en el Batallón Paraíso, en Barranquilla.
Alejandro Rosales. Captura de video.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

A la salida de la reunión que sostuvo este sábado el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con el presidente Abelardo De La Espriella en la sede presidencial alterna del Batallón Paraíso, en Barranquilla, este descartó la posibilidad de la intervención de Afinia por parte del Gobierno y señaló que la peor decisión en la historia de EPM fue haber ingresado con su filial en el mercado de la Costa Caribe.

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En el encuentro, motivado por la crisis que atraviesa Afinia, también estuvieron presentes los ministros de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, el de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el vicepresidente de Negocios de EPM, Humberto Iglesias, entre otros.

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Dijo el alcalde Gutiérrez que pese a la difícil situación económica en la que la compañía pierde cada año más de 1.5 billones al año, se están buscando soluciones estructurales que eviten cortes de energía en los departamentos de Córdoba, Cesar, Bolívar y parte del Magdalena donde Afinia presta sus servicios a 1.4 millones de usuarios.

Mi posición siempre ha sido la de evitar a toda costa cortes de energía y por eso EPM, como empresa cien por ciento pública, ha tenido una responsabilidad social de seguir, pese a las pérdidas de $1.5 billones al año; solo que la alerta que hoy le hago al Gobierno es que ese problema tiene un límite y la compañía ya no aguanta más

Gutiérrez también recalcó que el peor negocio en la historia de EPM fue entrar al mercado de la Costa, teniendo en cuenta que eso lo hizo el gobierno de Daniel Quintero con el único fin de “robarse la empresa”.

“La peor decisión que ha tomado EPM en más de 70 años de historia fue haber entrado en el negocio de la Costa Caribe con Afinia. Primero, porque en el gobierno que tomaron esa decisión queda muy claro, en el anterior gobierno de Medellín, que quienes manejaban la compañía quisieron entrar en el negocio, pero para robarse la empresa. Y ahí quedó claro en las denuncias y como ya hay principios de oportunidad en la Fiscalía, de cómo Daniel Quintero, como alcalde de Medellín y presidente de la Junta de EPM, le habrían pagado hasta 5 millones de dólares por poner al señor Javier Lastra como gerente. Eso no lo digo yo, lo dice un testigo de la Fiscalía que firmó un principio de oportunidad y hace parte de la red de corrupción”, acusó Gutiérrez.

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El Alcalde de Medellín también señaló que desde EPM están dispuestos a vender Afinia por la inversión que hicieron de 3.2 billones de pesos, “incluso más un peso, para no caer en detrimento patrimonial”, teniendo en cuenta que por cada $100 pesos que factura la compañía recauda solo $57, “y ninguna compañía sobrevive así”.

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