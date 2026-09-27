¡A sacar el paraguas! Ideam advierte que hoy seguirán las lluvias en el Caribe

El Ideam advirtió que este domingo continuarán las lluvias en buena parte del Caribe colombiano con fuerte actividad eléctrica por las condiciones atmosféricas que se están presentando, entre ellas el paso de una onda tropical.

Así las cosas, las autoridades pidieron tener máxima precaución, ya que las lluvias acompañadas de actividad eléctrica que se han presentado en las últimas horas en ciudades como Barranquilla y Santa Marta, persistirán este domingo, según el seguimiento satelital que hace el Ideam.

Destacó el Instituto de Meteorología que este sábado las estaciones automáticas del Ideam registraron 36,8 milímetros de precipitación en la estación Aeropuerto Simón Bolívar, en Santa Marta, en aproximadamente dos horas.

El monitoreo satelital evidenció también que en ese mismo periodo de tiempo se registraron alrededor de 1.128 descargas eléctricas en sectores del norte de la región Caribe y áreas marítimas cercanas, detectadas por el satélite GOES-19.



Según el Ideam, las lluvias en Barranquilla se darán entre la tarde y la noche del viernes hasta la madrugada del sábado. Cortesía Karen Matallana

De acuerdo con las predicciones, se espera que las lluvias y la actividad eléctrica continúen presentándose de manera sectorizada durante los próximos días.

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Otras zonas donde se esperan lluvias son el sur de La Guajira, Cesar, oriente de Magdalena, sur de Bolívar, suroccidente de Córdoba y lluvias moderadas en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mientras que en la zona marítima son esperadas precipitaciones más intensas, acompañadas de descargas eléctricas.

Recomendaciones de la Alcaldía de Barranquilla

Precisamente por la llegada de la temporada de lluvias y de huracanes en el Caribe, que se da entre los meses de septiembre y noviembre, la oficina de gestión del riesgo de la Alcaldía de Barranquilla hizo un llamado a la prevención y al autocuidado.

Alerta la Alcaldía que, de acuerdo con las condiciones meteorológicas previstas, ambos fenómenos naturales pueden presentarse de manera simultánea, aunque se proyecta una temporada de precipitaciones con menor intensidad, asociada a los efectos del fenómeno de El Niño.

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Dentro de las recomendaciones la Oficina de gestión del riesgo están: “No arrojar basuras, escombros ni otros residuos a calles, canales, arroyos o sistemas de drenaje, para evitar obstrucciones y posibles inundaciones; mantener limpios los canales, terrazas, patios, rejillas y desagües de las viviendas; durante las lluvias fuertes evita transitar o permanecer cerca de arroyos y zonas susceptibles a inundaciones; revisar las condiciones de techos y ventanas e identificar árboles que presenten inclinación, ramas secas o condiciones que puedan representar riesgo, y reportarlo oportunamente a las autoridades competentes”.

Desde la Oficina de Gestión del Riesgo recordaron que en caso de presentarse alguna emergencia deben comunicarse con la línea de atención 195.