Descontento en otro conjunto de La Calera por posible llegada del expresidente Petro

Los habitantes de conjunto residencial de La Calera estarían expresando su descontento ante la posible llegada del expresidente Gustavo Petro. Se trata de Bosques del Encenillo, ubicado antes del peaje de la vía Bogotá-La Calera, cuyos habitantes manifestaron su preocupación por las condiciones de seguridad que implicaría la presencia del exmandatario.

La información fue revelada por el periodista Felipe Zuleta en el programa Mañanas Blu, donde explicó que los residentes se enteraron de la situación cuando comenzaron a ingresar cajas y pertenencias a la vivienda, en medio de un trasteo que, según lo comentado en la emisión, se habría realizado discretamente.

La vivienda sería propiedad de una exministra de Petro

De acuerdo con Zuleta, el interés del expresidente por residir en este sector estaría relacionado con la cercanía a Vanessa Cortés, quien vive en la zona. El periodista explicó que, tras conocer el posible traslado, se indagó sobre las condiciones en las que Petro ocuparía el inmueble. Según la información obtenida, la propietaria de la vivienda aseguró que se trataría de un préstamo a título de hospedaje y no de un contrato de arrendamiento.

La casa pertenece a Diana Marcela Morales, quien se desempeñó como ministra de Comercio Exterior durante el Gobierno de Gustavo Petro. Zuleta señaló que las viviendas de este conjunto residencial tienen valores de compra que oscilan entre los 2.800 y los 6.000 millones de pesos, mientras que los cánones de arrendamiento se encuentran entre los 12 y los 15 millones de pesos mensuales.



El periodista también mencionó que la propiedad tendría una hipoteca abierta con el banco BBVA y planteó interrogantes sobre las condiciones del préstamo y el origen de los recursos de la propietaria, sin presentar afirmaciones sobre la existencia de irregularidades.

Conjunto Bosques del Encenillo

Preocupación de los vecinos por la seguridad

Uno de los principales motivos de inquietud entre los residentes de Bosques del Encenillo sería la seguridad que podría requerir la presencia del expresidente. Según relató Felipe Zuleta, los habitantes aseguran que Petro manifestó en al menos 12 oportunidades que querían asesinarlo o que existía la posibilidad de un atentado en su contra.

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Esta situación, de acuerdo con el periodista, ha generado preocupación entre los vecinos, quienes temen por la seguridad de sus familias, especialmente de sus hijos, y dicen desconocer cuáles serían las medidas de protección que se implementarían en el conjunto residencial. Durante la conversación en Mañanas Blu, Zuleta precisó que el descontento no estaría relacionado con la inclusión del expresidente en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, sino con las posibles implicaciones de seguridad derivadas de su presencia.

El traslado ya habría comenzado

En la emisión radial, los periodistas comentaron que el ingreso de pertenencias a la vivienda ya había comenzado y que los residentes se percataron de la situación cuando observaron el movimiento de cajas y otros objetos. También se mostraron imágenes de vehículos de los escoltas del expresidente en las inmediaciones del conjunto residencial.

Aunque durante el programa se reconoció que Petro tiene derecho a vivir en el lugar que elija, la discusión se centró en las inquietudes de los residentes por las condiciones de seguridad y la manera en que se desarrolló el traslado.