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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cerca de 100 niños están desescolarizados tras los ataques alias 'Primo Gay' en Briceño, Antioquia

Cerca de 100 niños están desescolarizados tras los ataques alias 'Primo Gay' en Briceño, Antioquia

Blu Radio confirmó que los profesores no han regresado tras los enfrentamientos de los últimos días.

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