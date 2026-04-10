Cerca de 100 niños están desescolarizados tras los ataques alias 'Primo Gay' en Briceño, Antioquia

Un centenar de estudiantes se encuentran desescolarizados tras recientes hechos violentos protagonizados por las disidencias de alias 'Primo Gay' en zona rural del municipio de Briceño. Procesos académicos que también afectan a 11 docentes avanzan pero desde la virtualidad.

La situación de orden público en el municipio de Briceño preocupa a las autoridades luego de que el Ejército Nacional tuviera fuertes combates contra las disidencias de alias 'Primo Gay', hecho que dejó a tres soldados gravemente heridos tras el uso de drones cargados con explosivos en esta zona del Norte antioqueño.

A pesar de que los enfrentamientos cesaron en las últimas horas, Blu Radio conoció que al menos 11 docentes de algunas zonas rurales no han regresado por temor a estar nuevamente en medio de los disparos de las disidencias de las Farc y la Fuerza Pública.

Teniendo en cuenta la situación, la Secretaría de Educación de Antioquia confirmó que son un total de 100 estudiantes los que siguen avanzando con su proceso académico, pero a distancia, en centros educativos rurales como El Roblal, El Hoyo, La Aguada y Guriman.



Por ahora las autoridades locales y departamentales se encuentran en esta zona afectada del Norte antioqueño buscando recuperar la tranquilidad de los habitantes del sector rural que aunque ya han podido retornar a su labores diarias y el transporte también se ha normalizado, el servicio educativo persiste bajo condiciones de semiescolaridad.

Hay que recordar que el municipio de Briceño ha sido el epicentro de la violencia en los últimos días luego de que el mismo alias ‘Primo Gay’, mano derecha de alias ‘Calarcá’, al parecer, ordenara la detonación de una motobomba cerca a la estación de policía en la noche del Viernes Santo, donde dos uniformados resultaron afectados.