Mexicano de 71 años murió en un hotel del barrio Laureles de Medellín; autoridades investigan

Como Miguel Ángel Sánchez Aguirre, oriundo del Distrito Federal, fue identificado el adulto mayor que fue encontrado sin vida en la habitación 204 del hotel Vivre, en la comuna 11 de Medellín.

Según detalla el informe policial, este mexicano jubilado se hospedaba en el lugar desde el 8 de septiembre con otro hombre, con quien incluso estuvo departiendo hasta altas horas de la noche en el sector de Provenza, en El Poblado, consumiendo bebidas alcohólicas.

Lo que es materia de investigación y llama la atención del caso es que a las 3:00 de la mañana, su compañero de habitación narró haberlo sentido roncar cuando se levantó al baño, pero cuatro horas después cuando intentó despertar al ahora fallecido y este no respondió.

Agrega el informe que tras esto, el acompañante alertó al personal del hotel, que solicitó apoyo de las autoridades a través de la línea de emergencias 123, pero cuando llegó la ambulancia el extranjero ya no tenía signos vitales. De momento, será Medicina Legal la encargada de determinar la causa de la muerte.



Este caso se suma al reciente hallazgo sin vida de un ciudadano sirio de 40 años dentro en un apartamento de alquiler turístico en el barrio El Poblado. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre fue identificado como Fadi Al Refai, quien había ingresado al apartamento el primero de septiembre y, desde ese momento, no había sido visto nuevamente por el personal del edificio.

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El hallazgo se produjo cuando llegó el momento de entregar el inmueble y los empleados intentaron comunicarse con el huésped. Ante la falta de respuesta, ingresaron al apartamento y lo encontraron acostado sobre la cama, sin signos vitales.