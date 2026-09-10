Esta es la empresa con la que habrían desviado dineros durante alcaldía de Daniel Quintero

La cuarta oportunidad para avanzar en uno de los procesos que más ha puesto bajo la lupa la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la administración de Daniel Quintero quedó fijada nuevamente para este jueves 10 de septiembre.

A las 2:30 de la tarde está prevista la audiencia de imputación contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, dentro de la investigación por las presuntas irregularidades alrededor de seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La diligencia también cobija a Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián Ortega.

La Fiscalía pretende imputarles los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación por seis contratos suscritos entre 2020 y 2021, por cerca de $18.000 millones de pesos, dentro de la hipótesis que apunta a un presunto direccionamiento de esos procesos y a la apropiación irregular de recursos públicos.

El caso ya tiene un primer condenado. Juan Alberto Cardona Henao, quien fue contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, recibió una pena de 19 meses de prisión tras aceptar un preacuerdo con la Fiscalía. Cardona reconoció haber elaborado 15 documentos falsos, entre cuentas de cobro y otros soportes utilizados para respaldar pagos con recursos públicos.



La diligencia judicial de este jueves coincide además con la aparición de información sobre una posible ruta internacional para desviar algunos de los dineros de presunta corrupción en la pasada administración de la capital antioqueña.

Durante su reciente visita a Estados Unidos, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró haber entregado al FBI información sobre el traslado hacia este país de dinero convertido en oro y criptomonedas. Por eso no se descartan consecuencias ante la justicia norteamericana.

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"Estos son delitos también transnacionales que tendrán que responder seguramente no solo a la justicia en Colombia, sino también en los Estados Unidos, pero las investigaciones ya avanzarán de acuerdo a la información que le hemos entregado nosotros al FBI, con lo que venimos trabajando ya desde hace más de un año", aseguró el mandatario.

En dichas transacciones ya figura Golden Platino Colombia S.A.S., una comercializadora de metales preciosos fundada en 2015 por Jhonny Armando Jaramillo Montoya y el exbasquetbolista Hemel Jimmy Mosquera Capurro.

Jaramillo, quien además habría tenido una participación accionaria del 20 % y figuró como representante legal, es mencionado en testimonios recopilados por la Fiscalía por su presunta influencia en decisiones y contratación del Inder durante el Gobierno de Quintero.

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El comportamiento financiero de Golden Platino es uno de los elementos que más ha llamado la atención sobre si pudo servir como una ruta para sacar recursos del país. La compañía pasó de reportar ingresos por 83.139 millones de pesos en 2020 y más de 112.000 millones en 2021 a tan solo 307 millones durante 2023 y una operación nula al año siguiente.

Se espera que durante la diligencia de este jueves el ente acusador dé a conocer nuevas pruebas en el caso y detalles con los que pretende sustentar posibles medidas de aseguramiento contra los procesados.