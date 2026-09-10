Procurador anuncia revisión de licencias de construcción de edificios desplomados en terremoto

Este jueves 10 de septiembre, cuando se cumple un mes del terremoto que golpeó el departamento del Chocó, al Valle del Cauca y el Eje Cafetero, el procurador general Gregorio Eljach afirmó desde Barranquilla que pondrá la lupa sobre la situación de los propietarios que sufrieron daños en sus viviendas y que, en muchos casos, no contaban con un seguro que les permitiera cubrir las pérdidas ocasionadas por el movimiento telúrico.

El jefe del Ministerio Público, anunció además que realizarán una revisión a las condiciones en las que fueron construidas algunas de las viviendas y edificios que resultaron afectadas.

Para ello solicitó la ayuda de los personeros de estas poblaciones, pues buscan determinar si estos fueron levantados conforme a los permisos que les concedieron.

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“Hay una tarea que yo se las anuncio, porque los vamos a ocupar a ustedes también (personeros), y es desentrañar qué pasó entre el otorgamiento de una licencia de construcción o de remodelación por parte de una curaduría que hacen un buen trabajo y lo que realmente se construyó. Yo no voy a señalar aquí a nadie, pero voy a poner un ejemplo del terremoto de Popayán que a mí me tocó y encontraron un caso que ojalá no se repita. En ese terremoto encontraron edificios que eran la gran novedad de urbanismo que en donde debería ir varilla de media o varilla de de 3/8, lo que había era alambre de púas”, dijo el procurador.

Eljach destacó la respuesta de las autoridades y señaló que, un mes después de la emergencia, ya fue formalizado el Fondo Milagro, que administrará los recursos para la reconstrucción. Ahora, dijo, el reto es garantizar que el dinero llegue a los damnificados y que las obras se ejecuten correctamente.