Intoxicación de tres niños y su madre en Soledad es investigada como un intento de homicidio

La Fiscalía General de la Nación ya asumió la investigación para establecer qué ocurrió y determinar si hubo un intento de homicidio detrás de la administración de un medicamento psiquiátrico que, según las autoridades, habría sido suministrado a través de alimentos a una mujer y sus tres hijos de 8, 9 y 12 años en el municipio de Soledad.

Los niños fueron dados de alta la tarde del miércoles, luego de tres días de estar hospitalizados, pero, mientras avanza la investigación penal, también está en marcha el proceso para garantizar la protección de los tres niños.

El secretario de Gobierno encargado de Soledad, Edinson Barrera, indicó que las autoridades ya están al frente de este caso que ha sido priorizado.

Por el momento, aún no se tiene claridad si el alimento contaminado era un arroz de pollo o un jugo que la madre de los menores había hecho.



Hasta ahora todos los hechos conducen a una posible tentativa de homicidio y es la Fiscalía quien definirá al final si si hubo dolo y hubo delito en esta situación.

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Los tres menores permanecen actualmente con su núcleo familiar, mientras las autoridades avanzan, tanto en el proceso de protección de sus derechos como en la investigación, para esclarecer quién les suministró el medicamento y bajo qué circunstancias.

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