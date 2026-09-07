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Blu Radio  / Salud  / Colegio Médico de Colombia da recomendaciones para no caer en sitios irregulares de cirugía estética

Colegio Médico de Colombia da recomendaciones para no caer en sitios irregulares de cirugía estética

El gremio pidió reforzar los controles y recomendó a los pacientes verificar las credenciales de los profesionales y la habilitación de los establecimientos antes de someterse a procedimientos estéticos. Conozca las señales para identificar un centro clandestino.

Falsos médicos cirujanos en cirugías estéticas.
Cirugías estéticas
Foto: referencia, Flow
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

El Colegio Médico Colombiano lanzó una alerta por el aumento acelerado de establecimientos que realizan cirugías y procedimientos estéticos sin las habilitaciones legales y las condiciones mínimas de seguridad exigidas para este tipo de intervenciones.

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La advertencia se conoce en medio de varios casos registrados durante el 2026 que han generado preocupación por la seguridad de los pacientes y de investigaciones contra personas señaladas de realizar procedimientos estéticos de manera irregular que en algunos casos llevaron a varias pacientes a la muerte.

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Para el Colegio Médico, este crecimiento acelerado hace necesario fortalecer los controles sobre los establecimientos y garantizar que las intervenciones sean realizadas por personal capacitado y en lugares habilitados.

Fotografía de referencia de cirugía estética.
Fotografía de referencia de cirugía estética. Imagen tomada del banco de imágenes de Magnific.

¿Cómo identificar un centro de cirugía estética irregular?

Desde el gremio recomiendan a las personas tener en cuenta varios aspectos antes de pagar o someterse a un procedimiento:

  1. Verifique al profesional: compruebe que la persona que realizará el procedimiento tenga los títulos y las credenciales correspondientes.
  2. Revise que la institución esté habilitada: no basta con que el establecimiento tenga apariencia de clínica o consultorio. Debe estar habilitado para prestar el servicio específico que ofrece.
  3. Desconfíe de precios demasiado bajos: una oferta muy por debajo del precio habitual puede ser una señal de alerta, especialmente cuando no existe información clara sobre quién realizará el procedimiento o dónde se llevará a cabo.
  4. Evite establecimientos improvisados: las cirugías requieren infraestructura, equipos, condiciones de bioseguridad y personal capacitado para responder ante posibles complicaciones.

El Colegio Médico Colombiano insiste en que la seguridad debe estar por encima del precio y pide a los pacientes verificar previamente tanto la idoneidad del profesional como la habilitación del establecimiento.

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