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Autoridades están tras la pista de pescadores que ingresaron especie invasora a ríos de El Retiro

La especie está afectando el ecosistema y arrasando con los animales y flora de esta zona del Oriente de Antioquia.

El error al descongelar pescado que podría causar una enfermedad mortal, según experta
El error al descongelar pescado que podría causar una enfermedad mortal.
Foto: Freepik
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

Un video compartido en redes sociales por un grupo de pesca encendió las alarmas de la corporación ambiental Cornare, tras evidenciar la liberación indiscriminada de truchas arcoíris en fuentes hídricas de la región, una práctica que pone en jaque a los ecosistemas nativos.

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La situación quedó al descubierto luego de que la autoridad ambiental verificara las imágenes. Ante esto, Cornare anunció un requerimiento formal contra los responsables para suspender la actividad y aplicar medidas de manejo que frenen el impacto ecológico.

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¿Cuál es el problema con este pez?

Aunque la trucha arcoíris es originaria de Norteamérica y fue traída al país hace más de 50 años para la producción en estanques de acuicultura, hoy está catalogada por el Ministerio de Ambiente como una especie exótica invasora. Al llegar a los ríos tropicales, donde no existen estaciones marcadas que regulen su ciclo vital, el animal se reproduce sin control durante todo el año.

De acuerdo con David Echeverri, biólogo y jefe de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad y Áreas Protegidas de Cornare, esta especie se comporta como un depredador voraz que come de todo: desde pequeños renacuajos hasta peces nativos de menor tamaño, desplazando y amenazando la fauna propia de nuestros afluentes.

"El problema no es la especie como tal, el problema es el hecho de introducirla en un ecosistema abierto, como un río, una quebrada, porque es una especie de predador. Se va a alimentar de especies nativas más pequeñas y también va a competirle por alimento, pues tiene mejores capacidades adaptativas que las nuestras", manifestó el experto.

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Desde la corporación ambiental rechazaron categóricamente este tipo de acciones que se cometen a espaldas de la ley y sin conciencia ambiental, por lo que avanzan en la identificación de los infractores para ordenar el retiro de los peces y evitar que el daño ecológico siga creciendo en las aguas de la región.

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