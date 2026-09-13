Alimentos en mal estado, expuestos a insectos y en condiciones inadecuadas fueron hallados en Bello

La Alcaldía de Bello informó que durante el procedimiento fueron retirados puestos y elementos que ocupaban andenes y zonas comunes, luego que denuncias alertaran de la afectación de estos espacios destinados a la comunidad.

Uno de los principales hallazgos estuvo relacionado con las condiciones de los alimentos comercializados en algunos de estos puntos. Las autoridades encontraron frutas y fritos en mal estado, expuestos a insectos y sin condiciones adecuadas de higiene y conservación.

Como resultado de la intervención, además, fueron retiradas aproximadamente 400 canastas plásticas y 18 puestos de comida, elementos que permanecían en las zonas comunes e impedían la libre circulación de los ciudadanos.

La Administración Municipal resaltó que esta situación podría representar un riesgo para las personas que consuman estos productos, por lo que pidió revisar las condiciones de manipulación y conservación antes de comprar alimentos en este tipo de lugares.



El operativo también permitió establecer que algunos de los comerciantes únicamente habían presentado solicitudes que permanecían en trámite como detalló Wber Zapara Lopera, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello.

"Nosotros somos muy respetuosos de los comerciantes de la ciudad, pero los puestos que no tienen el debido proceso no tienen por qué estar allí. Lo preocupante también es el estado en el que hemos encontrado las frutas y los fritos que estaban allí almacenados. Estos no son aptos para el consumo, y más si tienen bichos", detalló el funcionario.

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La Alcaldía señaló que este tipo de operativos hacen parte de las acciones de control y vigilancia para recuperar el espacio público en Bello y garantizar entornos más seguros, limpios y adecuados para los ciudadanos.