Operativo contra minería ilegal de oro deja siete capturados en Bucaramanga

Siete personas fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga durante un operativo contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en inmediaciones de la quebrada Chapinero, en el predio Forjas, en Bucaramanga.

El procedimiento fue adelantado por unidades de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, quienes, según el reporte oficial, encontraron a los ciudadanos realizando actividades de remoción de la capa vegetal, excavación y debilitamiento del terreno, además de extracción de material aurífero.

De acuerdo con las autoridades, estas labores se estarían desarrollando sin los permisos ambientales requeridos por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB.

Entre los detenidos estaría un hombre que, según las verificaciones realizadas durante la investigación, sería reincidente en este tipo de conductas y estaría relacionado con actividades de explotación ilegal de yacimientos mineros en este sector de la ciudad.



Durante el operativo también fueron incautados elementos que, presuntamente, eran utilizados para las labores de extracción, entre ellos una motobomba, un azadón, seis picas, dos bateas plásticas, 40 metros de manguera, dos canalones y un radio de comunicación.

La Policía señaló que la intervención permitió suspender las actividades y prevenir mayores afectaciones sobre la quebrada Chapinero y los recursos naturales de la zona.

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Los siete capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Será la autoridad judicial la encargada de definir las actuaciones correspondientes y, posteriormente, un juez determinará la situación jurídica de los procesados.