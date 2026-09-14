Hallan muerto leopardo en una vía del barrio Cabecera del Llano de Bucaramanga

La comunidad del barrio Cabecera del Llano, en Bucaramanga, alertó a las autoridades ambientales tras encontrar muerto en plena vía pública a un felino que, por sus características, resultó ser leopardo pardalis o ocelote juvenil.

El hallazgo por parte de residentes del sector fue en la calle 42 con carrera 38, donde llegaron funcionarios de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía y del Grupo Élite Ambiental (GEA) de la CDMB para realizar la recuperación del animal.

El cuerpo fue trasladado hasta el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CDMB, donde especialistas practicaron una necropsia para establecer las circunstancias de su muerte.

Juan Sebastián Mejía, médico veterinario de la CDMB, explicó que durante la revisión general encontraron múltiples contusiones y algunas fracturas, por lo que la principal hipótesis apunta a un trauma, posiblemente provocado por un atropellamiento.



“Se logra identificar diferentes contusiones, lo cual conlleva que lo más probable de la muerte del paciente haya sido una contusión, posiblemente por algún atropellamiento”, explicó el veterinario.

El animal también fue sometido a una radiografía para verificar si presentaba impactos de arma de fuego. El examen descartó la presencia de proyectiles, así como heridas de entrada o salida, por lo que no hay indicios, hasta ahora, de que su muerte esté relacionada con un ataque con arma de fuego.

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Sin embargo, las autoridades ambientales investigan cómo llegó este ocelote hasta una zona urbana de Bucaramanga, teniendo en cuenta que no es una especie habitual del sector.

La CDMB anunció que adelantará la investigación para establecer el posible origen del animal y conocer las circunstancias que rodearon su llegada a este punto de la ciudad.