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Caen dos peligrosos ladrones dedicados a cadenas de oro en Bucaramanga

En las verificaciones realizadas en el Sistema Penal Oral Acusatorio, los capturados aparecen con más de 19 anotaciones por diferentes delitos.

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Ladrones que robaban cadenas de oro en Bucaramanga
// Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Dos hombres, conocidos con los alias de ‘Poveda’ y ‘Nico’, fueron capturados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señalados de estar relacionados con varios casos de hurto de prendas de oro mediante atraco con arma de fuego en el área metropolitana.

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Las capturas fueron realizadas en los barrios Don Bosco, en Bucaramanga, y la vereda Palogordo, en Girón, en cumplimiento de órdenes judiciales por el delito de hurto calificado y agravado.

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Según la investigación, uno de los hechos que estaría relacionado con los detenidos ocurrió en el barrio Provenza, donde una persona fue abordada y despojada de una cadena de oro. Durante el atraco, la víctima habría sido lesionada con un arma de fuego.

El caso generó especial preocupación debido a que el hurto se habría cometido frente a un entorno escolar y en presencia de niños y niñas.

La Policía indicó que los dos hombres, de 25 y 36 años, respectivamente, estarían vinculados con otros hurtos de prendas de oro registrados en diferentes sectores del Área Metropolitana de Bucaramanga. De acuerdo con las autoridades, la comercialización de los elementos robados sería una de las fuentes de rentabilidad de esta actividad delincuencial.

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En las verificaciones realizadas en el Sistema Penal Oral Acusatorio, los capturados aparecen con más de 19 anotaciones por diferentes delitos. Entre ellas figuran nueve por hurto calificado y agravado, cuatro por delitos relacionados con armas de fuego, dos por receptación, tres por fuga de presos, además de registros por amenazas, falsedad marcaria y falsedad personal.

Los dos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá presentarlos ante un juez para que se determine su situación jurídica.

La Policía señaló que continuará las investigaciones para establecer la posible participación de los capturados en otros casos de hurto de oro ocurridos en Bucaramanga y municipios del área metropolitana.

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