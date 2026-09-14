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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cuatro incendios forestales fueron controlados durante el fin de semana en Santander

Cuatro incendios forestales fueron controlados durante el fin de semana en Santander

Las autoridades insistieron en la importancia de mantener la coordinación entre los organismos de socorro y las comunidades para responder rápidamente ante nuevos incendios.

FOTO INCENDIO CONTROLADO SANTANDER.jpg
FOTO: Controlado incendio forestal Santander- suministrada por Gobernación de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Los organismos de socorro mantienen la vigilancia sobre las emergencias forestales en Santander, en medio de las altas temperaturas y las condiciones de sequía que aumentan el riesgo de propagación de las llamas.

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Cuatro incendios forestales fueron atendidos y controlados durante el fin de semana en diferentes municipios de Santander, gracias al despliegue de los organismos de socorro y la coordinación entre las autoridades y las comunidades.

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Las emergencias se registraron en jurisdicciones atendidas por los cuerpos de Bomberos de Tona, El Playón, San Andrés y Coromoro, que adelantaron labores para contener las llamas y evitar que alcanzaran mayores extensiones de terreno.

La respuesta fue coordinada desde la Sala de Crisis de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, con la participación de los cuerpos de Bomberos, la Defensa Civil Colombiana, la Policía Nacional y las comunidades.

De acuerdo con el balance entregado, la reacción oportuna permitió reducir el riesgo de afectación sobre la flora y fauna y evitar que el fuego avanzara hacia zonas ambientalmente sensibles, entre ellas áreas de páramo y reservas forestales.

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Mientras se mantiene el seguimiento a las emergencias, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que Coromoro y Tona están entre las prioridades de atención durante esta noche, con un 50 % de avance en cada uno de los puntos reportados.

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La situación genera especial atención en Tona debido a su cercanía con el páramo de Santurbán, uno de los principales ecosistemas estratégicos de Santander.

Las autoridades insistieron en la importancia de mantener la coordinación entre los organismos de socorro y las comunidades para responder rápidamente ante nuevos incendios y proteger los ecosistemas estratégicos del departamento.

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