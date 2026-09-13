Nuevo temblor de 4,0 sacudió a Colombia este domingo: se sintió en varias ciudades

Un nuevo movimiento sísmico fue registrado durante el mediodía de este domingo 13 de septiembre en Colombia y fue percibido en diferentes ciudades del país, principalmente en zonas del nororiente.

De acuerdo con el Boletín Actualizado 1 del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió a las 12:55 p. m., hora local, y tuvo una magnitud de 4,0.

El epicentro fue localizado en Los Santos, Santander, una de las zonas del país que registra de manera frecuente actividad sísmica. En esta oportunidad, el movimiento tuvo una profundidad de 155 kilómetros.

#Atención Se registró un nuevo evento sísmico en Los Santos, Santander, con una magnitud de 4,0 y una profundidad de 155 kilómetros. pic.twitter.com/AMUHWnjei3 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 13, 2026

El sismo fue sentido por habitantes de diferentes lugares, entre ellos Bucaramanga, Tunja y Cúcuta, ciudades en las que varias personas reportaron haber percibido el movimiento durante el mediodía.



Sismo tuvo epicentro en Los Santos, Santander

Los Santos es una zona ampliamente conocida por su actividad sísmica. De hecho, la región hace parte del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, un sector de alta actividad sísmica en el país.

La profundidad registrada en este nuevo evento también ayuda a explicar por qué un movimiento con epicentro en Santander puede ser percibido en ciudades ubicadas a una distancia considerable.

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Minutos después del sismo comenzaron a conocerse reportes de personas que aseguraron haber sentido el movimiento en diferentes puntos del país.

Entre las ciudades donde fue percibido se encuentran Bucaramanga, Tunja y Cúcuta, de acuerdo con los reportes relacionados con el evento.

Hasta el momento, el reporte del evento no señala personas lesionadas ni daños materiales asociados al movimiento. Las autoridades continúan atentas ante cualquier novedad que pueda surgir después del temblor.