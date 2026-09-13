Comunidad de San Andrés, Santander, pide apoyo al Gobierno tras incendio; ya son 20 días

La comunidad de la vereda El Pire, en San Andrés, Santander, clama por ayuda urgente al Gobierno nacional ante un incendio forestal que completa más de 20 días sin control total en la montaña. Los habitantes piden el envío de helicópteros tipo Bambi o motobombas para lograr controlar la emergencia, que ya se extendió por más de tres semanas.

Comunidad de San Andrés pide apoyo al Gobierno tras 20 días de incendio sin control total en la vereda El Pire. Claman por helicóptero Bambi o motobombas. Equipos de Defensa Civil de Bucaramanga y Piedecuesta fueron desplegados a la zona, pero el apoyo sigue siendo insuficiente. pic.twitter.com/DI00fLbkP2 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 13, 2026

La situación ha desbordado la capacidad de respuesta local, campesinos como Alfredo Ramón señalan: "La tragedia afecta nuestra agua, el aire que respiramos, que reciben nuestros niños y adultos está contaminado, las llamas están dentro de la montaña no podemos controlarlo por favor ayuda urgente, para mitigar esta problemática".

Aunque fueron desplegados a la zona equipos de la Defensa Civil de Bucaramanga y Piedecuesta, además de otros organismos de emergencia, para apoyar las labores de atención y control de la conflagración. Sin embargo, la comunidad insiste en que este apoyo sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del fuego y reclama más recursos humanos y técnicos.

Los habitantes también han cuestionado la respuesta de la Administración Municipal y exigen una mayor presencia y capacidad de reacción en el territorio. La preocupación no es solo por las llamas: la comunidad advierte sobre el impacto que las quemas podrían generar sobre los nacimientos de agua de la zona, que alimentan la quebrada Borrero y abastecen acueductos de El Pire, El Pantano y la vereda El Tuno, además de la escuela del sector.



Hay otro punto que no puede quedar en el olvido. La comunidad asegura que los presuntos responsables de varios de estos incendios estarían plenamente identificados y pide a las autoridades competentes que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades. Habitantes recuerdan que desde años anteriores se han presentado denuncias relacionadas con incendios en esta zona, por lo que consideran necesario que las autoridades ambientales y de Policía revisen los antecedentes y aclaren qué ocurrió con las investigaciones adelantadas.

Además, los habitantes señalan, presuntamente, que algunas quemas podrían ser provocadas de manera intencional para limpiar o ampliar potreros destinados a actividades ganaderas. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente y deberá ser investigada por las autoridades.

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La montaña lleva más de 20 días ardiendo, y la comunidad de San Andrés espera una respuesta contundente del Gobierno Nacional y de los organismos de socorro para evitar una tragedia mayor en la zona rural del municipio.