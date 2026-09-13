Accidente del bus de Martín Elías Jr. deja dos muertos en Barbosa, Santander

Según información preliminar, una motocicleta habría impactado contra el autobús. Dos personas perdieron la vida en el accidente. El siniestro fue reportado a las 4:00 de la mañana en el kilómetro 7 de la vía que comunica a Puente Nacional con San Gil.

El capitán José Javier Caballero, encargado de la Seccional de Tránsito de Santander de la Policía, explicó que "una motocicleta con dos ocupantes invadió el carril del bus en el que se transportaba la agrupación del cantante vallenato, según el peritaje, se trató de una imprudencia de la motocicleta, que fue la que invadió el carril".

Las dos personas que perdieron la vida fueron identificadas como Carlos Ferney León Chamarro y José Ángel Chamarro Ayala, de 26 y 27 años, quienes se movilizaban en la motocicleta.

El accidente ocurrió cuando la agrupación regresaba tras su presentación en Chiquinquirá, Boyacá, donde se había presentado la noche anterior, el impacto se produjo en plena vía nacional, en un tramo que comunica a los municipios de Puente Nacional y Barbosa, en el departamento de Santander.



Las autoridades de tránsito adelantan el peritaje correspondiente para esclarecer las causas exactas del siniestro y determinar las responsabilidades. El caso sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se entreguen más detalles sobre las circunstancias en las que se presentó el accidente.

La Policía de Tránsito de Santander hizo un llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y a extremar las precauciones en las vías nacionales, especialmente durante las horas de la madrugada, cuando la visibilidad es menor y aumentan los riesgos de siniestros como el ocurrido en este tramo de la carretera.