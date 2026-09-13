Santander enfrenta 10 incendios forestales activos: Coromoro, Tona, El Playón y San Andrés críticos

Santander atraviesa una nueva jornada de presión por los incendios forestales. Diez puntos permanecen activos, con emergencias concentradas principalmente en zonas rurales y de difícil acceso. Coromoro, Tona, El Playón y San Andrés están entre los municipios que enfrentan incendios, mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre otros sectores ante las condiciones secas que favorecen la propagación del fuego.

Uno de los casos más complejos está en Coromoro, en la parte alta de la vereda Pueblo Viejo, donde el incendio ha afectado cerca de 300 hectáreas de vegetación de páramo. La emergencia se presenta en una zona de alta montaña, con acceso complicado para los equipos terrestres.

El comandante de Bomberos de Coromoro informó que el incendio está controlado en aproximadamente un 90 %, pero todavía queda un 10 % en bosque nativo, principalmente con fuego subterráneo que debe ser apagado manualmente. La zona está entre los 3.200 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, y los fuertes vientos impidieron finalmente el uso de un helicóptero con sistema Bambi Bucket. Además, cerca de 300 hectáreas han resultado afectadas, con daños en frailejones y bosque nativo.

Imagen del cuerpo de Bomberos. Incendio en Coromoro, Santander, afecta complejo de páramos Guantiva-La Rusia, varios frailejones quemados

En El Playón, uno de los incendios se registra en la parte alta de la vereda Cachiricito Alto, donde el fuego permanecía activo después de varias horas de trabajo de los bomberos.



El avance de las llamas ha sido favorecido por los fuertes vientos y la dificultad del terreno, el incendio también genera preocupación por la cercanía de la quebrada La Naranjera, una fuente hídrica de la zona.

En ese mismo municipio y vereda también fue reportado otro incendio en total los dos han consumido más de 50 héctareas de bosque, la zona es de dificil acceso por serpientes en el lugar que aumenta el riesgo para la atención.

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En Tona, el incendio se concentra en el sector Alto de Tona, en la vereda Tembladal, donde los Bomberos trabajan con funcionarios de la Alcaldía y habitantes de la zona para contener las llamas, que amennazan zonas de reserva hidrica del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

Mientras tanto, en San Andrés también se mantiene una emergencia forestal, desde hace 20 días, incendio se originó después de una quema que terminó saliéndose de control y que las labores de atención se concentran en la zona rural.

En cada uno de ellos la aparición de nuevos focos aumenta la presión sobre los organismos de emergencia, que deben distribuir equipos mientras continúan las labores en los incendios de mayor magnitud.