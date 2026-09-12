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Defensoría pide libertad para conductor de ambulancia secuestrado en Tibú, Norte de Santander

La Defensoría del Pueblo pide garantizar la labor de la Misión Médica en Tibú luego de varios hechos de violencia registrados entre el 9 y el 10 de septiembre.

Defensoría
Defensoría
Foto: Defensoría
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 12 de sept, 2026

La Defensoría del Pueblo alertó por el deterioro de las condiciones de seguridad para la población civil y la Misión Médica en Tibú, Norte de Santander, luego de varios hechos registrados entre el 9 y el 10 de septiembre.

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De acuerdo con el organismo, los acontecimientos incluyen la activación de una mina antipersonal y diferentes acciones contra ambulancias y conductores, situaciones que dificultan la atención y el traslado de pacientes en esta zona del Catatumbo.

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El primer hecho ocurrió el miércoles 9 de septiembre, en la zona rural de Orú, donde la activación de una mina antipersonal dejó heridas a dos personas, de 28 y 19 años, ambas de nacionalidad venezolana.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Tibú para recibir atención médica. Posteriormente, con apoyo de la Defensoría en las gestiones ante la Fuerza Aeroespacial Colombiana, fueron trasladadas a Cúcuta el jueves 10 de septiembre.

El organismo reiteró su preocupación por el riesgo que representa la presencia de minas antipersonal para las comunidades que transitan por estos territorios.

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La situación también involucró directamente a vehículos y trabajadores de la Misión Médica. Durante la mañana del jueves 10 de septiembre, hombres armados se llevaron una ambulancia del Hospital San José de Tibú y privaron de la libertad a su conductor. El trabajador posteriormente fue liberado.

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Más tarde, hacia las 4:00 de la tarde, otra ambulancia que se dirigía hacia Cúcuta tuvo que detenerse durante aproximadamente 40 minutos debido al sobrevuelo de un dron. De acuerdo con la Defensoría, esta situación generó temor entre el personal médico que se movilizaba en el vehículo.

Horas después, aproximadamente a las 7:00 de la noche, hombres armados secuestraron al conductor de otra ambulancia. La Defensoría señaló que, después de estos hechos, participó en una mesa de trabajo para articular acciones y solicitar garantías para el desarrollo de la labor de la Misión Médica.

Ante este panorama, el organismo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de realizar acciones que afecten o interfieran con la Misión Médica.

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También pidió evitar el uso de minas antipersonal y cualquier otra acción que pueda poner en riesgo la vida, integridad y movilidad de la población civil.

La Defensoría, además, instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a fortalecer las medidas de prevención y protección para garantizar condiciones seguras para la atención médica y el transporte de pacientes en Tibú y el resto del Catatumbo.

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