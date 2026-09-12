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Comunidad de Coromoro espera apoyo aéreo anunciado para combatir incendio forestal en el páramo

El incendio, registrado desde el miércoles en la zona alta del municipio ya consume 300 hectáreas, continúa avanzando y afecta un área de páramo cercana a fuentes hídricas que alimentan la cuenca del río Fonce. El difícil acceso al lugar complica las labores de los organismos de socorro.

FOTO INCENDIO COROMORO.jpg
Incendio en Coromoro, Santander
// Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de sept, 2026
Editado por: Alix Salamanca

La emergencia por un incendio forestal en la zona alta de Coromoro, Santander, sigue avanzando y mantiene en alerta a la comunidad por el riesgo sobre un área de páramo y las fuentes hídricas que hacen parte de la cuenca del río Fonce. El reporte de los habitantes del sector Puerto Limón señala que el fuego ya tiene una afectación cercana a dos kilómetros.

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Uno de los principales obstáculos para atender la emergencia es el difícil acceso al lugar. Según la comunidad, el punto donde se concentra el incendio está a cerca de seis horas del casco urbano, situación que ha dificultado el ingreso de los organismos de socorro para combatir directamente las llamas.

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La preocupación aumenta porque el incendio está consumiendo páramo y frailejones, en un sector considerado estratégico para el nacimiento de fuentes hídricas. La comunidad advierte que el fuego se encuentra a unos siete kilómetros de los límites con Boyacá y reclama una intervención urgente para evitar que continúe extendiéndose.

El área afectada hace parte de la cuenca del río Fonce, donde nacen los ríos Ture y Pueblo Viejo, que forman el Taquiza y posteriormente se unen al Pienta, aportando al sistema hídrico que da origen al Fonce. Por eso, la emergencia representa una amenaza para un ecosistema clave y para las fuentes de agua de la región.

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Mientras los cuerpos de Bomberos y habitantes de la zona continúan atentos a la evolución del incendio, esperan con urgencia la ayuda anunciada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien informó que se coordinaría apoyo aéreo para Coromoro. La comunidad insiste en que, por las condiciones del terreno y la dificultad para ingresar por tierra, esta ayuda resulta fundamental para intentar contener las llamas.

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El ministro reportó que Coromoro se encuentra entre las prioridades nacionales de atención y señaló que el incendio registra un 40 % de avance, por lo que se prepara el refuerzo aéreo para apoyar las labores que se adelantan en tierra.

Desde la Administración Municipal de Coromoro se informó que fueron activados los protocolos de emergencia y que se continúa gestionando apoyo ante las autoridades departamentales y nacionales para conseguir los recursos necesarios para controlar el incendio y proteger el páramo, las fuentes hídricas, la flora y la fauna.

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