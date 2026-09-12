Pescadores de Lebrija alertan por contaminación del río y mortandad de peces

Una nueva alerta ambiental surge en el valle del río Lebrija, en Santander, donde pescadores y habitantes aseguran que la contaminación del afluente está afectando la pesca, los cultivos y el sustento de numerosas familias que dependen de los recursos del río.

Pescadores de Lebrija, Santander, alertan por contaminación del río. Denuncian que cada vez que llueve en Bucaramanga aparecen peces muertos en las playas, por aguas sucias que llegarían al afluente. La preocupación crece en las familias que dependen de la pesca. #VocesySonidos pic.twitter.com/2dKaOrkD1D — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 12, 2026

La comunidad señala como una de sus principales preocupaciones las aguas residuales que, según denuncian, provienen de sectores del área metropolitana de Bucaramanga y terminan llegando a los afluentes que conforman la cuenca del Lebrija.

El río Lebrija recibe, entre otros aportes, las aguas de los ríos Suratá y de Oro, antes de continuar su recorrido hacia el Magdalena. Esta conexión hace que la comunidad ribereña manifieste preocupación por los efectos que puedan tener los vertimientos aguas arriba. El Área Metropolitana de Bucaramanga ha documentado históricamente una problemática de contaminación en esta cuenca.



Los pescadores aseguran que la situación se hace especialmente evidente después de las lluvias. Según sus testimonios, en las playas aparecen peces muertos y el agua presenta cambios que generan preocupación entre quienes viven de la actividad pesquera.

La denuncia tiene además un componente económico y social: son numerosas las familias que dependen de la pesca para obtener sus ingresos. Por eso, cada episodio de mortandad representa no solo una afectación ambiental, sino también un golpe directo al sustento de estas comunidades.

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No es la primera vez que el río Lebrija enfrenta una situación de este tipo. En enero de 2026, comunidades ribereñas denunciaron otra mortandad de peces.

En ese momento, la comunidad señaló posibles causas relacionadas con la operación de la represa de Bocas, pero ESSA aseguró que no había realizado desembalses desde octubre de 2025 y negó responsabilidad en la alteración de las condiciones del río. Las autoridades ambientales quedaron encargadas de establecer las causas del episodio.

La problemática ambiental del Lebrija tampoco es nueva. El AMB ha advertido desde hace años sobre la alta carga contaminante que recibe esta cuenca y ha señalado que la situación afecta tanto el ecosistema como a las comunidades que dependen del río.

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Ante las nuevas denuncias, los pescadores y habitantes del valle del Lebrija piden que las autoridades ambientales realicen toma de muestras y estudios de calidad del agua que permitan determinar qué sustancias están llegando al río, de dónde provienen y si existe una relación entre esos vertimientos y la mortandad de peces.

La comunidad también advierte que el problema no solo estaría afectando la pesca.

Los productores agrícolas temen por la calidad del agua utilizada en sus actividades, mientras los pescadores aseguran que cada vez resulta más difícil depender del río como fuente de sustento.

