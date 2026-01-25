Alarma ambiental por mortandad de peces en el río Lebrija

Comunidades ribereñas del río Lebrija denunciaron una grave mortandad de peces registrada en las últimas horas, situación que ha generado alarma ambiental y preocupación entre pescadores artesanales que dependen de este afluente para su sustento.

De acuerdo con los testimonios de habitantes de la zona como Juan García, el fenómeno estaría relacionado con la apertura de compuertas y "el lavado de la represa de Bocas, infraestructura ubicada en el corregimiento del mismo nombre, en jurisdicción del municipio de Girón, Santander. Este embalse, también conocido como el embalse de la central hidroeléctrica Palmas de la ESSA, opera sobre el río Lebrija bajo un sistema de generación a filo de agua.

Según la comunidad, durante estos procedimientos se liberarían aguas con alta carga de sedimentos, lodos y materia orgánica, lo que reduciría los niveles de oxígeno en el río y provocaría la muerte masiva de peces a lo largo del cauce. A esta situación se sumarían, presuntamente, vertimientos de aguas residuales provenientes del área metropolitana de Bucaramanga, Girón y Lebrija, que desembocan en afluentes que alimentan el río Lebrija.

Pescadores aseguran que el impacto ha sido severo, no solo en términos ambientales, sino también económicos, ya que muchas familias viven exclusivamente de la pesca y hoy ven afectada su principal fuente de ingresos. “El agua cambia de color y el pescado aparece muerto; así no se puede trabajar”, relataron habitantes de la zona.



Ante esta situación, se espera un pronunciamiento de las autoridades ambientales competentes, así como la realización de inspecciones técnicas y toma de muestras que permitan establecer con claridad las causas de la mortandad y determinar responsabilidades. Las comunidades piden acciones urgentes para proteger el ecosistema y evitar que estos hechos se repitan.

La problemática vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de un control más estricto sobre el manejo de las represas y los vertimientos de aguas residuales, así como un seguimiento permanente al estado ambiental de uno de los ríos más importantes de Santander.