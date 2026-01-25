En vivo
Alarma ambiental por mortandad de peces en el río Lebrija

Alarma ambiental por mortandad de peces en el río Lebrija

Comunidades ribereñas denuncian que la apertura de compuertas en la represa de Bocas estaría afectando gravemente el ecosistema y la actividad pesquera en Santander.

