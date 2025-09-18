Identifican a hombre que aparece en video con fusil en Lebrija, Santander

Luego de conocerse un video en el que un hombre aparece con un fusil acompañado de tres personas más en la vereda Cuzamán, zona rural de Lebrija, Santander, la persona que aparece en las imágenes se presentó voluntariamente ante la Policía. Según las autoridades, se trata de un ganadero de la región, propietario de fincas en Lebrija y Cimitarra.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero, explicó que el hombre fue identificado con rapidez y que los tres hombres que lo acompañaban serían trabajadores suyos. Aunque no tiene antecedentes penales, ya había sido objeto de un comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia y, de acuerdo con la Policía, su conducta ha generado problemas en la comunidad.

Las autoridades investigan si las armas que portaba eran traumáticas o de uso industrial. “Al momento no cuenta con los permisos correspondientes para portar esas armas traumáticas. Sí tiene un permiso de salvoconducto de un arma de fuego”, precisó el general Quintero.

Por su parte, el coronel Gerson Molina, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, indicó que tras conocerse el video se desplegaron unidades de Policía, Gaula e inteligencia militar en el área. Según el oficial, "el ganadero argumentó que se encontraba armado porque personas extrañas pretendían cometer un hurto y aseguró que las armas eran traumáticas".



"Fue identificado el hombre que llegó con un fusil a una vereda de Lebrija. La persona se presentó a las autoridades y explicó que estaba en el sitio porque presuntamente pretendían cometer un hurto": coronel Gerson Molina, comandante de la Quinta Brigada del Ejército #MañanasBlu pic.twitter.com/4Qy31ZnyEh — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 18, 2025

El alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, ante el temor que se generó entre la comunidad, aseguró que en esta región de Santander no hay presencia de grupos armados ilegales.

“Dar un parte de tranquilidad al municipio que en todo nuestro territorio no hay presencia de grupos organizados al margen de la ley y que es un hecho aislado que ya está identificado y que ya está la persona reconociendo que se estaba haciendo mal y decide tomar el camino institucional en lugar de mantener el pánico que se estaba generando a nivel local”, señaló el mandatario.

Publicidad

Las autoridades anunciaron que continúan recolectando material probatorio para que la Fiscalía adopte decisiones frente a este caso.