Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Secuestro de militares
Cartel de los Soles
Tensión EEUU-Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan y envían a la cárcel a hombre por feminicidio en Lebrija, Santander

Capturan y envían a la cárcel a hombre por feminicidio en Lebrija, Santander

El hombre habría cometido el atroz crimen contra una mujer en condición de calle en abril de 2025 en el municipio de Lebrija.

Cuerpo de mujer hallado en Lebrija Santander.jpg
Imágenes suministradas por la comunidad. Cuerpo de mujer hallado en Lebrija Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 27, 2025 06:35 a. m.

Cuatro meses después del atroz crimen de Ana María Ruiz Quintero, una mujer de 29 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el sector conocido como El Basurero, una zona boscosa del barrio Paraíso, en el municipio de Lebrija, las autoridades lograron la captura de Javier Martínez Vargas, presunto responsable del femicidio.

En audiencias, un juez con funciones de control de garantías y tras la solicitud de la Fiscalía, Martínez Vargas fue enviado a la cárcel.

“La víctima fue hallada desnuda con claros signos de estrangulamiento y mordeduras en sus genitales, rostro, cuerpo y evidenciaba un alto grado de violencia. Informes de Medicina Legal evidenciaron que la víctima había fallecido producto de asfixia mecánica”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Lea también:

  1. Cuerpo de mujer hallado en Lebrija Santander.jpg
    Imágenes suministradas por la comunidad. Cuerpo de mujer hallado en Lebrija Santander
    Santanderes

    Avanza investigación por atroz crimen de mujer en Lebrija: tenía mordeduras en el cuerpo

  2. Gloria Sintia, víctima de feminicidio.
    Gloria Sintia, víctima de feminicidio.
    Foto: redes sociales / Coces Ausentes
    Mundo

    Hermana de víctima de feminicidio relata el momento en que encontró el cuerpo: "Sentí culpa"

El hombre había salido de la ciudad, pero por los seguimientos de las autoridades lograron ubicarlo y capturarlo en el sur del Cesar. En las próximas horas será trasladado a un centro penitenciario.

Javier Martínez Vargas debe responder por los delitos de feminicidio y acto sexual violento, ambos agravado.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Lebrija

Santander

Feminicidio

Blu Radio