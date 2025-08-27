Capturan y envían a la cárcel a hombre por feminicidio en Lebrija, Santander

Cuatro meses después del atroz crimen de Ana María Ruiz Quintero, una mujer de 29 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el sector conocido como El Basurero, una zona boscosa del barrio Paraíso, en el municipio de Lebrija, las autoridades lograron la captura de Javier Martínez Vargas, presunto responsable del femicidio.

En audiencias, un juez con funciones de control de garantías y tras la solicitud de la Fiscalía, Martínez Vargas fue enviado a la cárcel.

“La víctima fue hallada desnuda con claros signos de estrangulamiento y mordeduras en sus genitales, rostro, cuerpo y evidenciaba un alto grado de violencia. Informes de Medicina Legal evidenciaron que la víctima había fallecido producto de asfixia mecánica”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

El hombre había salido de la ciudad, pero por los seguimientos de las autoridades lograron ubicarlo y capturarlo en el sur del Cesar. En las próximas horas será trasladado a un centro penitenciario.

Javier Martínez Vargas debe responder por los delitos de feminicidio y acto sexual violento, ambos agravado.