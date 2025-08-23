Hermana de víctima de feminicidio relata el momento en que encontró el cuerpo: "Sentí culpa"

En una entrevista con Voces Ausentes, Mayira González compartió detalles de la batalla de nueve años para encontrar justicia para su hermana, Gloria Cintia, víctima de feminicidio y de negligencia en México.

Gloria Cintia, de 38 años al momento de su desaparición, el 20 de agosto de 2016, era en palabras de Mayira, "una mujer como tú y como yo que tenía proyectos de vida", a quien le gustaba bailar. Se dedicó a su hogar y a sus hijos.

El 19 de agosto de 2016, Mayira tuvo la última conversación con Gloria, donde le mencionó que estaba "de vaga" en una feria de Hidalgo, acompañada de Valdemar, alias 'El Gato', un exnovio con el que había retomado contacto y tenía un relación extramatrimonial.

Horas después, la mujer desapareció. "Mucho tiempo duré con esa culpa, porque no le pregunté dónde, cómo estaba, no insistí", expresó González.

Cuando Mayira intentó denunciar, las autoridades se negaron, sugiriendo que "mi hermana se había ido pues con otra persona y que no me iban a levantar ninguna denuncia". Tiempo después, recibió una llamada pidiendo 100.000 pesos por Gloria: "Nadie buscaba a mi hermana".

No fue sino hasta año y medio después, en 2018, cuando se confirmó el hallazgo de los restos de Gloria en Agua Blanca, Hidalgo. Su cuerpo estaba "momificado" de la cintura para abajo y "osamenta" de la cintura para arriba.

La identificación fue posible gracias a detalles como una cirugía dental y una histerectomía, información que solo Mayira conocía. Sin embargo, el horror no terminó ahí. Mayira descubrió que el levantamiento del cuerpo fue incompleto; faltaban restos, incluida la columna vertebral.

Posteriormente se reveló que Gloria había recibido dos impactos de bala en el cráneo. "Violación tras violación tras violación," describió Mayira.

Seis años después de los hechos, capturaron al presunto responsable en Baja California. El juicio por el feminicidio de Gloria Cintia comenzará este 28 de agosto, nueve años después de su desaparición. Mayira espera una pena ejemplar y ruega por justicia.