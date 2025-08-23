Nuevo caso de feminicidio enluta a San Vicente del Caguán, Caquetá.

Un desafortunado hecho de feminicidio ha conmocionado a la comunidad de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Según las primeras versiones, un hombre identificado como Jair Rico, conocido como "el paisa", habría asesinado con un arma cortopunzante a su pareja, Denis Rojas Ortiz, de 47 años, en el barrio El Centro, cerca de la galería.

Al parecer, el motivo del crimen habría sido un ataque de celos, ya que Denis había decidido no seguir conviviendo con Jair.

Un ataque de celos habría sido la causa del crimen de Denis Rojas Ortiz.

Después de cometer el crimen, Jair emprendió la huida y se lanzó al río que pasa por el municipio para evadir la persecución. Las autoridades están buscándolo para que responda por sus actos.

El incidente ha generado conmoción y dolor en la comunidad, que lamenta la pérdida de Denis y exige justicia.

Este caso se suma a otros dos casos de feminicidios ocurridos en agosto en San Vicente del Caguán, lo que genera preocupación por la violencia de género en la región.