Fiscalía imputó cargos a presuntos responsables de llevar los explosivos a la base militar de Cali

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, por los delitos de homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte de armas y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las investigaciones, los señalados serían integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y estarían implicados en el atentado ocurrido el pasado 21 de agosto en Cali, que dejó al menos 6 muertos y más de 60 heridos.

Los implicados transportaron y activaron dos camiones cargados con cilindros explosivos y granadas de mortero en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.

El fiscal del caso explicó que las pruebas ratifican que estos hombres pertenecen a un grupo armado ilegal y que su intención era detonar los camiones en el mismo lugar, para causar más daño.

“Ustedes, señor Walter Esteban Yonda Ipía, conocido con el alias de Walter o Sebastián y Carlos Esteban Ovando, conocido con el alias de El Mono, para el día 21 de agosto del 2025, aproximadamente a las 14 y 40 horas, la carrera octava con calle 52 de la ciudad de Cali, transportaban y portaban 358 kilos en el vehículo de placas ZII-597, en el vehículo de placas LJZ-690, que explotó, la cual ubicaron al frente de la Escuela Militar de la Fuerza Aérea de Colombia”, relató el fiscal.

De acuerdo con la Fiscalía, los explosivos eran 8 cilindros de 100 libras, 5 cilindros de 40 libras acondicionados con 50 kilos de explosivos a base de nitrato de amonio y polvo de aluminio cada uno, 36 artefactos explosivos de tipo tatuco acondicionados con 3 kilos de alto explosivo a base de nitrato de amonio cada uno, 50 metros de cordón detonante, 2 detonadores no eléctricos, dos fragmentos de mecha de seguridad.

La Fiscalía señaló también que la intención de los procesados era detonar ambos vehículos frente a la base aérea, lo que habría generado consecuencias aún más devastadoras. Las pruebas, indicó el ente acusador, confirman que los dos hombres harían parte de un grupo de delincuencia organizada al servicio de las disidencias de las Farc.