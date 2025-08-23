Atentado en Cali: Fiscalía judicializa a implicados de explosión en base aérea Marco Fidel Suárez

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputará cargos a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, por su participación en el ataque terrorista que deja 7 personas muertas y más de 70 heridas en la base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, Valle del Cauca el pasado jueves 21 de agosto.

Según la investigación realizada por las autoridades, estas dos personas serían los presuntos responsables del traslado de los dos camiones cargados con 'tatucos' y dejarlos en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la ciudad de Cali.

Estos dos hombres habrían activado las plataformas de artefactos improvisados, generando el estallido de una. El segundo vehículo no logró ser activado. Posterior a estos hechos, la comunidad impidió que escaparan del lugar y fueron capturados en situación de flagrancia por unidades de la Policía Nacional.

Presunto responsable de atentado en Cali Foto: redes sociales

Sobre los detenidos, se estableció que Carlos Steven Obando, tiene 26 años y Walter Esteban Yonda Ipía es conocido en el mundo delincuencial con el alias de 'Sebastián', un hombre de 23 años y oriundo del municipio de Corinto, Cauca, desde donde fueron traídos los camiones cargados con los explosivos. El presidente Gustavo Petro, en sus redes sociales, confirmó que el joven es integrante de las estructuras del Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias 'Marlon'.

Finalmente, el procedimiento fue legalizado y avalado por el juez que dirige las audiencias, mientras continúan los operativos en el Valle del Cauca y se refuerzan las medidas en Cali para evitar nuevos atentados terroristas.