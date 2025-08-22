Atentado en Cali: Procuraduría pide plan urgente de seguridad y apoyo a familias afectadas

Luego del atentado terrorista registrado el jueves en una Base Aérea de Cali, Valle del Cauca, que dejó unas 78 personas heridas, una delegación de la Procuraduría General de la Nación trabaja de manera articulada con la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital para brindar atención integral a los afectados.

La delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial hizo un llamado a priorizar la protección de los heridos, garantizar su atención médica y ofrecer apoyo psicosocial inmediato a las familias impactadas por la explosión.

Así mismo, se acordó solicitar a las autoridades nacionales y territoriales la implementación de un plan urgente de recuperación de bienes e inmuebles dañados, además de exigir a los organismos competentes un esquema de seguridad eficaz que permita restablecer la tranquilidad en Cali y su área metropolitana.

Cabe recordar que, de acuerdo con Manuel Pineda, presidente de Asobares Valle, al menos 70 locales resultaron impactados de manera directa por el atentado, generando un duro golpe a la economía de la zona: “Estamos hablando de pequeños comerciantes que viven del día a día y que hoy tienen sus negocios destruidos”, advirtió.

También hay que decir que, tras el ataque terrorista, se ha logrado identificar a cinco de las seis víctimas fatales del hecho: Jhon Eder Parra, Juan Diego Martínez, John Alexander Zúñiga, Martha Agudelo y Cristian Leandro Riascos. Hasta el momento, no se ha logrado conocer la identidad de la mujer embarazada que también falleció en este ataque.

La comisión, aseguraron, permanecerá en la capital del Valle del Cauca el tiempo que sea necesario para vigilar el cumplimiento de estos compromisos y garantizar la atención efectiva a todas las víctimas del atentado. Además, desde el Ministerio de Defensa, luego de un Consejo de Seguridad, anunciaron que se reforzará el pie de fuerza en la ciudad, se destinará una millonaria inversión para la adquisición de tecnología y drones, y se fortalecerá el bloque de búsqueda contra estructuras criminales, y otras medidas más.