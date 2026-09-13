Incendio en Coromoro, Santander: altura del páramo impide apoyo de helicóptero Bambi Bucket

El apoyo de un helicóptero para combatir el incendio forestal en Coromoro tuvo que ser descartado debido a la altura de la zona de páramo y a los fuertes vientos que se presentan en el lugar, confirmó a BLU Radio Javier Buitrago, comandante de Bomberos del municipio.

El incendio ocurre en una zona de páramo y alta montaña de Coromoro llamada Pueblo Viejo, considerada estratégica para la generación de agua en la región de allí nace uno de sus ríos y recorre varios afluentes que hacen parte de la red hídrica del municipio y que alimentan la cuenca del río Fonce. Por eso, la afectación de cerca de 300 hectáreas no representa únicamente la pérdida de cobertura vegetal también pone bajo presión un ecosistema fundamental para la regulación y el nacimiento de fuentes hídricas de la provincia de Guanentá.

Como Ministro del Interior, informo el reporte de las 8:00 p.m. de la Dirección Nacional de Bomberos:



Hay 22 incendios forestales en 7 departamentos. Tolima concentra 10. El 82% ya supera el 65% de avance. El promedio nacional es 72,7%.



Cundinamarca entra al reporte con 4… — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 13, 2026

La emergencia, que comenzó el pasado miércoles en la zona alta de Coromoro, está controlada en aproximadamente un 90 %, pero todavía permanecen focos de fuego bajo tierra en áreas de bosque nativo. Buitrago explicó que, por estas condiciones, las labores que faltan deben hacerse de manera manual y con especial cuidado.

"El incendio se encuentra entre los 3.200 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, una de las principales dificultades para las labores de extinción, se analizó el uso de un helicóptero con sistema Bambi Bucket, pero la altura y los fuertes vientos hacen imposible esta operación aérea" confirmó el comandante de bomberos.



La emergencia también deja una afectación ambiental importante. El comandante confirmó que "sí se quemaron frailejones, además de bosque nativo, incluido roble, hasta el momento no hemos encontrado animales muertos en la zona, aunque la afectación sobre el ecosistema es considerable y lamentable".

Buitrago señaló que aproximadamente 300 hectáreas han resultado afectadas por las llamas. El lugar, además, se encuentra a entre seis y siete horas del casco urbano por vía terrestre; incluso, el personal que ingresa a la zona tarda cerca de cuatro horas y media en llegar hasta el punto de la emergencia.

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Ahora el objetivo de los organismos de socorro es controlar el 10 % que permanece activo, principalmente en la parte subterránea del bosque. Para ello, la Gobernación de Santander enviará un grupo especializado para controlar emergencias PONALSAR que continuará las labores de extinción.

El comandante explicó además que en la zona existen lagunas que hacen parte de la cuenca que desemboca en el río Fonce, por lo que existe preocupación por el impacto ambiental. Una lluvia fuerte podría arrastrar cenizas hacia pequeños arroyos del sector.

Aunque Coromoro es un municipio utilizado como corredor de tránsito por grupos armados como el ELN, hasta el momento no se ha reportado presencia de estos grupos en el área donde se atiende el incendio ni una situación de seguridad que afecte las labores de los organismos de socorro. La emergencia se concentra en las dificultades de acceso, la altura del terreno y las condiciones del incendio.

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La emergencia en Coromoro hace parte de las prioridades de atención definidas por el Gobierno Nacional para Santander. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó en su más reciente reporte de la Dirección Nacional de Bomberos que Coromoro y Tona se mantienen entre los incendios prioritarios de la noche, ambos con un 50 % de avance.

En el caso de Tona, el funcionario precisó que las llamas se encuentran en inmediaciones del Páramo de Santurbán, otro de los ecosistemas estratégicos del departamento bajo amenaza por los incendios forestales.