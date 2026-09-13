En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sismo
Ataque en Palmira
Puente de la 100
Incendios forestales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Procuraduría formula pliego de cargos contra cinco servidores de El Playón, Santander

Procuraduría formula pliego de cargos contra cinco servidores de El Playón, Santander

La Procuraduría vinculó al alcalde actual y a su antecesor, además de tres exfuncionarios de Hacienda, por no atender una sentencia que ordenaba un pago prestacional a una ciudadana.

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Foto: Procuraduría
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cinco servidores del municipio de El Playón, Santander, por el presunto incumplimiento de una sentencia judicial que ordenaba un pago de carácter prestacional a una ciudadana, la decisión fue anunciada en Bogotá el 11 de septiembre de 2026.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Entre los investigados están el actual alcalde, Luis Ambrosio Alarcón López (2024-2027), y el alcalde anterior, Wilmer Alexander Barrios Cote (2020-2023). También fueron vinculados los exsecretarios de Hacienda y Tesorería José Humberto Jaimes Romero (2024-2025), Harold Pinzón Gamboa (enero de 2020 a julio de 2023) y Karol Irley Prado Bautista (julio a diciembre de 2023). Los cinco deberán responder por la presunta omisión en el cumplimiento del fallo.

Últimas noticias

Accidente con agrupación del cantante Vallenato Martín Elías Jr.jpg
Santanderes

Accidente del bus de Martín Elías Jr. deja dos muertos en Barbosa, Santander

Bosque nativo y parte de Páramo consumido por las llamas en Santander.jpg
Santanderes

Santander enfrenta 10 incendios forestales activos: Coromoro, Tona, El Playón y San Andrés críticos

Según la decisión disciplinaria, entre 2022 y 2025 la administración municipal habría tenido pleno conocimiento del estado de ejecución de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, pero no habría adoptado las medidas administrativas, financieras, presupuestales ni de gestión necesarias, concretas y documentadas, para atender la obligación económica reconocida a la ciudadana.

El ente de control destacó que, al parecer, la medida cautelar de embargo generada por el supuesto incumplimiento recayó sobre las cuentas bancarias y las rentas del municipio. Esta situación evidenciaría la presunta afectación de la gestión financiera municipal y de la eficacia de la función administrativa para superar el problema.

Provisionalmente, la Procuraduría calificó las faltas de los investigados como graves, cometidas a título de culpa grave. El expediente fue remitido a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, que será la encargada de continuar con el proceso y definir la situación de los cinco servidores.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La investigación busca establecer si las autoridades municipales omitieron su deber de dar cumplimiento a una decisión judicial, lo que habría derivado en el embargo de recursos públicos y en un perjuicio para las finanzas del municipio de El Playón.

Relacionados

Noticias de hoy

Blu Radio

Santander

Procuraduría General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad