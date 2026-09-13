Procuraduría formula pliego de cargos contra cinco servidores de El Playón, Santander

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cinco servidores del municipio de El Playón, Santander, por el presunto incumplimiento de una sentencia judicial que ordenaba un pago de carácter prestacional a una ciudadana, la decisión fue anunciada en Bogotá el 11 de septiembre de 2026.

Entre los investigados están el actual alcalde, Luis Ambrosio Alarcón López (2024-2027), y el alcalde anterior, Wilmer Alexander Barrios Cote (2020-2023). También fueron vinculados los exsecretarios de Hacienda y Tesorería José Humberto Jaimes Romero (2024-2025), Harold Pinzón Gamboa (enero de 2020 a julio de 2023) y Karol Irley Prado Bautista (julio a diciembre de 2023). Los cinco deberán responder por la presunta omisión en el cumplimiento del fallo.

Según la decisión disciplinaria, entre 2022 y 2025 la administración municipal habría tenido pleno conocimiento del estado de ejecución de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, pero no habría adoptado las medidas administrativas, financieras, presupuestales ni de gestión necesarias, concretas y documentadas, para atender la obligación económica reconocida a la ciudadana.

El ente de control destacó que, al parecer, la medida cautelar de embargo generada por el supuesto incumplimiento recayó sobre las cuentas bancarias y las rentas del municipio. Esta situación evidenciaría la presunta afectación de la gestión financiera municipal y de la eficacia de la función administrativa para superar el problema.



Provisionalmente, la Procuraduría calificó las faltas de los investigados como graves, cometidas a título de culpa grave. El expediente fue remitido a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, que será la encargada de continuar con el proceso y definir la situación de los cinco servidores.

La investigación busca establecer si las autoridades municipales omitieron su deber de dar cumplimiento a una decisión judicial, lo que habría derivado en el embargo de recursos públicos y en un perjuicio para las finanzas del municipio de El Playón.