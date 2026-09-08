Gobierno apuesta a economías digitales y nuevos recursos para desarrollar IA: José Manuel Restrepo

Durante su participación en Andicom 2026, el vicepresidente José Manuel Restrepo expuso la visión del Gobierno de Abelardo de la Espriella frente al desarrollo tecnológico del país y planteó que sectores como la conectividad, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las economías digitales deberán convertirse en motores de crecimiento durante las próximas décadas.

La apuesta oficial busca que Colombia fortalezca su capacidad para atraer inversión tecnológica, desarrollar talento especializado y ampliar la infraestructura digital y energética necesaria para sostener nuevas industrias. El propósito, según Restrepo, es que el país pueda tener un papel relevante en la transformación tecnológica mundial y que estas inversiones tengan una perspectiva de largo plazo.

José Manuel Restrepo Foto: Universidad del Rosario.

Tecnología como estrategia de desarrollo

El Gobierno plantea posicionar la tecnología más allá del sector de las telecomunicaciones y convertirla en un componente transversal de su estrategia económica hacia 2050.

“las economías digitales, los servicios basados en conocimiento, la ciberseguridad, la conectividad, la infraestructura y la tecnología serán sectores estratégicos para el futuro del país”, indicó el vicepresidente.



En este escenario, Restrepo destacó la presencia de la Unión Europea como país invitado a Andicom 2026, en un contexto que el Gobierno busca aprovechar para fortalecer relaciones internacionales y atraer inversión hacia industrias tecnológicas y de conocimiento.

La intención es que Colombia pueda consolidarse como un destino para inversiones de largo plazo y, al mismo tiempo, aprovechar las capacidades que ya existen en el país. El vicepresidente señaló que Colombia es reconocida por el Foro Económico Mundial como un centro de talento tecnológico relevante para la región.

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Sin energía no hay inteligencia artificial

Uno de los principales planteamientos de Restrepo durante su intervención fue la relación entre el desarrollo tecnológico y la capacidad energética del país. Para el vicepresidente, la expansión de la inteligencia artificial y de la infraestructura digital dependerá de que Colombia pueda garantizar una mayor disponibilidad de energía.

"La apuesta en tecnología pasa por la energía, no hay desarrollo ni inteligencia artificial sin energía. Aquí hay que pasar por la transición energética, pero simultáneamente en la agregación energética o adición energética. Es decir, tenemos que, como país, atraer más inversión para que haya nuevas formas de desarrollo de energía en nuestra nación, y allí la gran apuesta tiene que ser en el alto caribe y la oportunidad de desarrollo de la energía eólica", precisó el vicepresidente.

La IA debe aprenderse a manejar éticamente también Foto: Unsplash

Una hoja de ruta con horizonte a 2050

La visión presentada en Andicom apunta a construir una estrategia de largo plazo en la que conectividad, infraestructura digital, ciberseguridad, economías digitales, servicios basados en conocimiento y tecnología funcionen como pilares del desarrollo económico colombiano.

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Esta agenda convivirá con otras necesidades de inversión que enfrenta el país. Restrepo señaló que la reconstrucción tras el terremoto contempla, de manera preliminar, recursos por alrededor de 30 billones de pesos para los departamentos afectados, destinados a vivienda, infraestructura hospitalaria y educación.

En ese contexto, la propuesta del Gobierno para el sector tecnológico combina tres necesidades: atraer inversión, formar talento y garantizar la infraestructura, incluida la energética, necesaria para que Colombia pueda competir en las industrias que marcarán la economía de las próximas décadas.