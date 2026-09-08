Unión Europea anunció inversiones de casi $8 billones para Colombia en el marco de Andicom

La Unión Europea anunció inversiones por el orden de $8 billones para Colombia en el marco de Andicom 2026, evento que durante cuatro días reunió a más de 6.500 asistentes, 2.400 empresas y representantes de más de 40 países, con una agenda que contó con la participación del Gobierno Nacional y empresas del sector tecnológico.

La Unión Europea fue la invitada de honor de esta edición y se consolidó como el mayor inversor del sector TIC en Colombia. En el evento participaron 18 empresas europeas en su pabellón y más de 40 compañías del continente. Además, estuvieron representados 10 Estados miembros de la Unión Europea.



Las cinco apuestas del MinTIC

Durante el encuentro, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, presentó los cinco pilares que orientarán la política del Ministerio durante los cuatro años de gobierno.

El primero es Conectar Colombia, con una conectividad universal, pertinente y de calidad. El segundo, Preparar a Colombia, mediante formación, educación STEM, talento e inteligencia artificial.

La tercera misión, Hacer que Colombia produzca, busca impulsar la inteligencia artificial, los datos, la digitalización empresarial y la economía digital. La cuarta, Transformar el Estado, contempla interoperabilidad, GovTech, datos e inteligencia artificial pública. Finalmente, Proteger Colombia estará enfocada en fortalecer la ciberseguridad, la soberanía y la confianza digital.



Un evento que construye país

Manuel Martínez Niño, director ejecutivo de Cintel, destacó el papel que ha tenido Andicom en la evolución tecnológica del país.



Martínez afirmó que este es un “escenario que construye país" y precisó el crecimiento que ha tenido la industria tecnológica, siendo Andicom testigo de este proceso. “Hace 41 años era una reunión de apenas 300 personas; hoy es un escenario que es testigo de la evolución de la transformación digital”, dijo.

Esta edición contó con más de 190 speakers, 100 sesiones académicas y más de 200 empresas vinculadas comercialmente, consolidando el encuentro como uno de los principales espacios de discusión sobre transformación digital, inversión y tecnología en Colombia.