La tecnología se convierte en el aliado para dormir con sorprendentes innovaciones

La búsqueda de un sueño de mayor calidad está transformando la manera de entender el descanso. Ya no se trata únicamente de elegir un buen colchón, sino de considerar diferentes factores. Por eso, ahí entra la tecnología con varias innovaciones que sorprenden, pues están enfocados en cubrir las necesidades de cada persona.

Esta evolución será protagonista en la Feria del Hogar 2026, que se realizará del 3 al 20 de septiembre en Corferias, Bogotá. Allí, diferentes marcas presentarán soluciones tecnológicas diseñadas para adaptar el descanso a los hábitos y preferencias de los usuarios.

Entre las novedades está Smart Dream, de Americana de Colchones, un colchón con dos lechos independientes y hasta 50 niveles de firmeza, que permite ajustar distintas zonas de la cama. La marca también presentará un test de confort que analiza características físicas y morfológicas para recomendar colchón y almohada de acuerdo con cada usuario.

El banano es bueno para dormir// Foto: Pexels

La tecnología también llega a las camas. Colchones El Dorado mostrará una cama ajustable Smart con control independiente de cabeza y pies, soporte lumbar, masaje, Bluetooth y una aplicación para monitorear el sueño. Además, incorpora un sistema capaz de detectar los ronquidos y modificar automáticamente la posición de la cama.



Por su parte, Industrias Ensueño presentará camas ajustables y colchones con tecnologías enfocadas en reducir la transferencia de movimiento y controlar la temperatura.

De esta manera, la industria del descanso avanza hacia soluciones cada vez más personalizadas. La pregunta para los consumidores ya no es solamente qué colchón comprar, sino qué necesita cada persona para dormir mejor, con productos que combinan tecnología, confort y soporte para responder a diferentes formas de descansar.