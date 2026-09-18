Buscan recuperar diez cuerpos en nueva jornada forense en cementerio de Barrancabermeja

Una nueva intervención humanitaria se desarrolla en el cementerio La Resurrección de Barrancabermeja, donde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) adelanta labores para localizar y recuperar cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

El operativo comenzó el 14 de septiembre y se extenderá hasta el próximo 21 de septiembre. Para esta fase, el equipo forense tiene previsto recuperar hasta diez cuerpos, siete de ellos con algún nivel de orientación de identidad, es decir, existen elementos de investigación que permiten establecer una posible correspondencia con una persona desaparecida.

De acuerdo con la UBPD, la intervención no se limita a las excavaciones. Antes de ingresar a determinadas zonas del camposanto, los investigadores recopilan y contrastan información documental, registros de inhumaciones, protocolos de necropsia y testimonios que permitan establecer dónde podrían encontrarse los cuerpos.

La búsqueda continúa en el territorio 🫆🔎



Del 14 al 21 de septiembre, la #UBPD estará en el Cementerio La Resurrección de 📍Barrancabermeja, desarrollando acciones de búsqueda.



🔔Si tienes información sobre una persona dada por desaparecida, quieres realizar una nueva… pic.twitter.com/HtGnnLU98e — Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (@UBPDcolombia) September 12, 2026

Las familias también tienen un papel fundamental en este proceso. Algunas han entregado información sobre sectores específicos del cementerio en los que consideran que podrían estar sus seres queridos, aportando elementos que ayudan a orientar las labores de búsqueda.

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La Resurrección es considerado un sitio de especial interés para la búsqueda humanitaria debido a que allí fueron sepultadas personas procedentes de diferentes municipios del Magdalena Medio y de departamentos como Santander, Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca.

Con esta nueva jornada, la UBPD continúa el trabajo que viene desarrollando en el cementerio. En las intervenciones realizadas hasta ahora han sido recuperados 78 cuerpos, cuyos procesos de identificación avanzan con las autoridades forenses.

La magnitud de la búsqueda también refleja la dimensión del fenómeno de desaparición en la región. Según la UBPD, en el Magdalena Medio existen más de 6.000 personas desaparecidas, mientras que en Barrancabermeja se concentran numerosos casos que siguen siendo investigados por la entidad.

