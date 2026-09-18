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Hermano de joven baleado murió en accidente cuando acompañaba ambulancia que lo trasladaba

Lo que comenzó con un ataque a bala contra un joven terminó en una doble tragedia para su familia: su hermano murió en un accidente mientras acompañaba la ambulancia que lo llevaba a Barrancabermeja.

Hermanos Torres muertos en Puerto Wilches.jpg
Blu Radio. Hermano Torres víctimas de sicariato y accidente en Santander //Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

Una dolorosa historia se registró en el Magdalena Medio, donde dos hermanos, de 18 y 21 años, murieron en hechos ocurridos con pocos minutos de diferencia. Uno fue víctima de un ataque con arma de fuego en Puerto Wilches y el otro sufrió un accidente de tránsito mientras se movilizaba en motocicleta para acompañar la ambulancia que trasladaba a su familiar herido.

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La primera víctima fue Antonio Torres Hernández, de 18 años, quien fue atacado con arma de fuego en inmediaciones de las bodegas, sector La Muralla, en Puerto Wilches, Santander. De acuerdo con la información preliminar, varios sujetos llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones.

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Antonio quedó gravemente herido y fue trasladado en una ambulancia con destino a Barrancabermeja. Su hermano, Leyder Antonio Torres, de 21 años, decidió movilizarse en una motocicleta para acompañar el traslado de su familiar.

Según las primeras versiones, Leyder se desplazaba delante de la ambulancia para abrirle paso. Sin embargo, al llegar al sector conocido como La Chava, habría perdido el control de la motocicleta al tomar una curva y terminó chocando contra una buseta de servicio intermunicipal.

El joven fue llevado de urgencia a la Clínica Magdalena, en Barrancabermeja, pero debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en el accidente, falleció.

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Mientras tanto, la ambulancia continuó con el traslado de Antonio, pero el joven tampoco logró sobrevivir a las heridas causadas por el ataque. Llegó sin signos vitales al Hospital Regional del Magdalena Medio.

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Así, en medio de una cadena de hechos ocurridos con poca diferencia de tiempo, la familia Torres perdió a los dos hermanos: Antonio, de 18 años, víctima del ataque armado, y Leyder, de 21, en el accidente de tránsito que ocurrió mientras acompañaba el traslado de su hermano.

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