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Drones sobrevolaron estación de Policía en Barrancabermeja; activaron seguridad

Autoridades detectaron sobrevuelos de drones sobre la Estación de Policía El Muelle de Barrancabermeja. Se investiga el caso que puso en alerta a la ciudad.

FOTO ESTACIÓN MUELLE POLICÍA DE BARRANCABERMEJA.jpg
FOTO: Estación Policía de Barrancabermeja- captura de video de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

La Alcaldía de Barrancabermeja confirmó que durante la noche del jueves 17 de septiembre fueron detectadas aeronaves no tripuladas tipo dron realizando sobrevuelos sobre la Estación de Policía ubicada en el sector de El Muelle. En el lugar se vivieron momentos de tensión y los uniformados salieron a las calles ante un posible ataque terrorista.

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Ante la situación, la Policía Nacional activó de manera preventiva los protocolos de seguridad, en coordinación con unidades del Ejército y la Armada Nacional, porque la estación se encuentra a menos de 500 metros de la refinería de Ecopetrol.

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Actualmente, las autoridades adelantan labores de verificación, prevención y control para establecer las circunstancias en las que se produjo el sobrevuelo y determinar quién estaría detrás del manejo del dispositivo electrónico (dron) que puso en alerta la seguridad en Barrancabermeja.

"Estamos investigando el hecho que puso en alerta a las autoridades. Pero aclaramos que no se presentó ningún atentado terrorista, daños a la infraestructura policial ni afectaciones a la integridad de los uniformados", dijo el secretario de Seguridad y Conviviencia Ciudadana, Eduardo Ramírez.

El comandante de la Policía del Magdalena Medio, coronel Edwin Liberdo Nieto, afirmó que se adelantan las investigaciones para establecer las circustancias que rodearon el sobrevuelo del dron. "Se desarrollan actividades correspondientes de seguridad en la zona", dijo el oficial.

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Las autoridades de Santander hicieron un llamado a la comunidad a mantener la calma y denunciar si observan movimientos extraños de personas o vehículos en Barrancabermeja.

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