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Blu Radio  / Nación  / JEP cita a exjefes de las Farc por violencia sexual y a Sandra Ramírez por reclutamiento de menores

JEP cita a exjefes de las Farc por violencia sexual y a Sandra Ramírez por reclutamiento de menores

La JEP citó a 6 miembros del Secretariado y a la exsenadora para responder por abortos forzados, abusos e intromisión en filas.

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).jpg
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Foto: JEP.
Por: Javier Segura
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a rendir versión a seis integrantes del último Secretariado de las Farc dentro del Caso 11, subcaso 03, por hechos de violencia sexual, reproductiva y de género cometidos dentro de sus filas entre 1990 y 2015, según dio a conocer el diario El Tiempo.

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Los convocados a declarar son Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), Jaime Alberto Parra (‘El Médico’), Milton de Jesús Toncel (‘Joaquín Gómez’), Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo (‘Carlos Antonio Lozada’).

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El despacho de la magistrada Lily Rueda recopiló un expediente con 34 víctimas acreditadas (30 directas y cuatro familiares indirectos) en 12 departamentos, entre ellos Meta, Guaviare, Caquetá, Tolima y Cundinamarca.

Las pesquisas abarcan denuncias por violencia y esclavitud sexual, abortos forzados, uso obligatorio de anticonceptivos y la orden del alto mando de entregar los recién nacidos a terceros.

También se documentaron agresiones por orientación sexual diversa, con amenazas de fusilamiento y consejos de guerra. El tribunal busca precisar si la cúpula conocía de estos hechos ejercidos sobre mujeres mayores de 18 años que pertenecieron a la organización.

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Al mismo tiempo, la JEP citó a la exsenadora Sandra Ramírez, expareja de ‘Manuel Marulanda Vélez’, en el marco del Caso 07, que investiga el reclutamiento de menores de edad. Víctimas de la antigua guerrilla la señalan de haber facilitado abusos sexuales contra menores de edad ingresadas por la fuerza a las filas.

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Con estas decisiones, la JEP suma 35 exintegrantes del antiguo Comando Conjunto Central y de los bloques Occidental, Noroccidental, Magdalena Medio y Caribe llamados a responder por 693 hechos documentados en informes entregados por organizaciones sociales y víctimas directas.

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