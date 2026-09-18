Sigue temblando en Colombia: nuevo sismo sacudió a Chocó y Valle del Cauca

La actividad sísmica no da tregua en el departamento del Chocó. En la madrugada de este viernes 18 de septiembre, un nuevo temblor volvió a despertar a los habitantes de la región pacífica colombiana.

De acuerdo con el boletín emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento más reciente ocurrió a las 3:45 a. m. (hora local) y registró una magnitud de 4.4.

El epicentro fue localizado en el municipio de Juradó, con una profundidad superficial (menor a 30 kilómetros). El reporte oficial detalló que el sismo se sintió con fuerza a 13 kilómetros de la cabecera municipal de Juradó, así como a 88 kilómetros de Riosucio y 90 kilómetros de Carmen del Darién.

Temblor este 18 de septiembre en Colombia Foto: Servicio Geológico Colombiano

Un sismo más temprano en Istmina



Este nuevo evento sísmico se suma a la constante inestabilidad registrada en el departamento durante las últimas horas.

Más temprano en la misma madrugada, a la 1:17 a. m., el SGC había reportado otro temblor de magnitud 4.6. Ese sismo tuvo su epicentro en Istmina, a 29 kilómetros del municipio de Sipí, registrando una profundidad de 42 kilómetros.

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El temblor de la 1:17 a. m. generó cerca de 2.890 reportes de sentido por parte de la ciudadanía, alcanzando una intensidad instrumental de nivel IV y percibiéndose en localidades vecinas del Valle del Cauca como Trujillo (a 50 km) y El Dovio (a 55 km).

Monitoreo de las autoridades

Los organismos de socorro de la región y las autoridades de gestión del riesgo del Chocó adelantaron rondas de inspección en los municipios de Juradó e Istmina para verificar el estado de las infraestructuras y atender eventuales emergencias.

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Hasta el momento no se han notificado víctimas ni daños materiales de consideración, aunque se mantiene la vigilancia sobre la zona costera y del interior del departamento.

