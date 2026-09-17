“Yo esperaría que el cuerpo lo entreguemos mañana”: director de Medicina Legal sobre niña Ana Lucía

El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, se refirió al caso de Ana Lucía González, la niña de 8 años que fue asesinada en Bogotá y cuyo cuerpo fue trasladado desde Mosquera. Durante una entrevista en Recap Blu, aclaró los tiempos del procedimiento forense y aseguró que la entrega a la familia podría realizarse al día siguiente.

Medicina Legal explicó cuándo entregaría el cuerpo

Cortés señaló que el cuerpo de la menor llegó a Medicina Legal dos días antes de la entrevista y que el instituto comenzó a trabajar de inmediato. Debido a que se trata de una niña, se realiza una prueba genética para confirmar que la mujer que reclama el cuerpo es su madre.

“Como es una menor de edad, nosotros lo que hacemos es hacer unos exámenes de genética para comprobar que la madre que está reclamando el cuerpo es la madre”, explicó.



El director aseguró que este procedimiento no debería tardar 20 días hábiles, como se había señalado. “Este examen de genética no dura más de 8 horas, es muy rápido realizarlo. Yo esperaría que el cuerpo lo estemos entregando el día de mañana a la señora madre”, afirmó.

Según Cortés, solo se esperaba el resultado de la prueba genética para proceder con la entrega. También indicó que las muestras relacionadas con la causa de muerte fueron enviadas al laboratorio y permanecían en estudio. Una vez finalice el análisis histopatológico, Medicina Legal elaborará un informe con la hipótesis, la causa y la manera de muerte, que será entregado a la Fiscalía.

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Cifras de homicidios y desapariciones de menores

El funcionario informó que, durante el primer semestre de 2025, murieron 884 menores de edad, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra llegó a 947. En cuanto a homicidios, reportó 313 casos en 2025 y 339 en 2026.

Sobre desapariciones, indicó que entre 2016 y el 31 de agosto de 2026 se registraron 17.282 menores en las bases de datos de Medicina Legal. De ellos, 8.225 tenían entre 15 y 17 años, 6.191 entre 10 y 14, 843 entre 5 y 9 y 2.023 entre 0 y 4 años.

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Violencia intrafamiliar y salud mental

Cortés señaló que una de las principales causas de muerte violenta de menores es la violencia intrafamiliar. También reportó 58 suicidios de menores al comparar los primeros semestres de 2025 y 2026, con Bogotá y Medellín como las ciudades con más casos.

Finalmente, hizo un llamado a impulsar políticas públicas nacionales y territoriales que prioricen la protección de niños, niñas y adolescentes.

Escuche la entrevista completa acá: