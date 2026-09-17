Más de 80 viviendas afectadas dejaron las fuertes lluvias en el Magdalena Medio antioqueño

Al menos 30 viviendas resultaron completamente inundadas tras el desbordamiento de la quebrada La Reina, registrado hacia las 11:30 de la noche en el municipio de Caracolí. La creciente cubrió de agua las calles y provocó una emergencia en el sector Los Arenales.

Según detalló la Alcaldía de esa localidad, las inundaciones se han convertido en una situación recurrente en esta zona y explicó que se gestiona la legalización del predio Villa Esperanza para buscar la reubicación de las familias afectadas.

A la par, en el municipio de Puerto Triunfo, específicamente en el corregimiento de Doradal, los fuertes vientos registrados en las últimas horas ocasionaron el desprendimiento de árboles, la caída de techos y postes. Además, el municipio permanece incomunicado, por lo que las autoridades avanzan en la atención de la emergencia.

"Más de 50 familias danificadas por el vendaval. Desde muy temprano, en las horas de la mañana, nos encontramos atendiendo, no solamente los derrumbes, sino recuperando cada una de las viviendas. Perdieron sus techos, perdieron algunos en serio", indicó Elkin Portillo, alcalde de esa localidad.



Frente al caso de Caracolí, la administración municipal anunció el inicio de trabajos para profundizar el canal de la quebrada La Reina, como medida para prevenir nuevos desbordamientos. De manera paralela, indicaron, avanzan las gestiones con la agencia VIVA de la Gobernación para buscar soluciones de vivienda para los hogares damnificados.

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Autoridades locales iniciaron labores de limpieza, remoción de lodo y despeje de vías. Además, se gestionó el apoyo de la Gobernación de Antioquia, VIVA y la Secretaría de Infraestructura Departamental para disponer de maquinaria e insumos para atender los puntos afectados.

Frente a los damnificados, la Alcaldía confirmó que las familias de Los Arenales recibieron ayudas humanitarias, entre ellas mercados, kits de aseo, kits de cocina, colchones, cobijas y kits escolares para los niños afectados.