Luego de tres días, hospitales públicos de Antioquia reactivan servicios a usuarios de Coosalud 

Los 40 hospitales públicos de Antioquia que habían suspendido la atención de servicios no urgentes a los afiliados de Coosalud el pasado lunes reactivaron en las últimas horas sus servicios, tras un pago parcial realizado por la EPS, en medio de las millonarias deudas que mantiene con la red hospitalaria del departamento. Solo el Hospital General de Medellín seguirá con la restricción

La medida de suspensión había sido anunciada por la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, que alertó sobre obligaciones cercanas a los $293.000 millones con diferentes centros asistenciales, entre ellos el Hospital General de Medellín y hospitales de municipios como Caucasia, Turbo, Anorí, Necoclí, Amagá, Amalfi, Jericó, Santa Fe de Antioquia y Támesis.

El pago fue parcial, por lo que se espera que la próxima semana se reciban los giros correspondientes al pago de los contratos por evento y del Régimen Contributivo, según prometió la entidad. Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de AESA.

“En consecuencia, los hospitales públicos de Antioquia el día de hoy realizan la reapertura de servicios ambulatorios para los usuarios de Cosalud, con excepción del Hospital General de Medellín, quien mantiene el cierre de servicios ambulatorios, toda vez que solo recibió un pago correspondiente al 20% del valor esperado”, dijo.



Recordemos que la decisión de los hospitales se tomó ante los retrasos en los pagos correspondientes a los servicios prestados y las dificultades financieras que enfrentan las instituciones para garantizar su funcionamiento y cumplir con el pago de la nómina.

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Durante la suspensión, los hospitales mantuvieron la atención de urgencias y los procedimientos cuya interrupción pudiera representar un riesgo para la vida o la integridad de los pacientes.

Según cifras de la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, a junio de 2026, Coosalud contaba con cerca de 860.000 afiliados en el departamento. La situación financiera de la EPS continúa generando preocupación por sus posibles efectos en la prestación de los servicios de salud.