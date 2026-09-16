Perrita fue atacada a machete en Remedios, Antioquia; ofrecen $50 millones por el agresor

Indignación ha generado un video que circula en las redes sociales en el que se observa el sufrimiento de "Negra", una perrita criolla que tiene grietas en su pelaje, al parecer, por machetazos que le habría propinado una persona.

Las imágenes evidencian que, por estas heridas, la canina tiene su patica alzada y morada, lo que le genera dificultad para caminar, sentarse y pararse, a la vez que continúa amarrada en una especie de corral.

Tras conocerse el caso, la gobernación de Antioquia anunció que la perrita fue trasladada a una fundación en Guarne para continuar su atención veterinaria, mientras se recupera de sus heridas. A la par, anunciaron una millonaria recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar al presunto responsable del ataque contra “Negra” en Remedios.

“Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato animal en la Línea 123 Antioquia", afirmaron desde la Gobernación.



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Por los hechos, circula una versión de que el responsable es un hombre que trabaja como parrillero de un reconocido restaurante de esa localidad, pero serán las autoridades las que determinen responsabilidades.

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El hecho generó diversas reacciones políticas. La senadora animalista Andrea Padilla pidió explicaciones por este caso que calificó como triste y doloroso.

“Un perro herido con machete es un delito. ¡Qué dolor! Hay que investigar, proteger al animal y que el responsable responda. Fiscalía, Policía Antioquia, Alcaldía de Remedios: hay que verificar al canino, recoger las pruebas y abrir el caso. Quien maltrata a un animal indefenso tiene que enfrentar la justicia. No más indiferencia”, manifestó por su parte el representante a la Cámara, Simón Molina.